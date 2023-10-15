Az önce SGK duyurdu: Bu hastalığı olan çalışanlara yaş şartsız erken emeklilik geldi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından dönem dönem yapılan açıklamalarda, malulen emekli olabilmek için gerekli şartlar ve hangi hastalıkların bu kapsama girdiği belirtilir.

Bu yazıda, malulen emeklilik hakkı kazanabilmek için gereken şartlar ve kabul edilen hastalıklar hakkında bilgi verilecektir.

Malulen Emekli Olabilmek İçin Gereken Şartlar:

Sağlık Kurulu Raporu: Malulen emekli olabilmek için ilk adım sağlık kurulu raporunun alınmasıdır. Bu rapor, çalışanın belirli bir hastalığa sahip olduğunu ve çalışma kapasitesinin bu nedenle azaldığını doğrulayan bir belgedir. Prim Gün Şartı: SGK, malulen emeklilik için belirli bir prim gün sayısı şartı arar. Genel olarak en az 10 yıl çalışmış ve 1800 günlük prim ödemesini yapmış olmanız gerekmektedir.

Kabul Edilen Hastalıklar:

Malulen emekli olabilmek için aşağıdaki hastalıklardan birine sahip olmanız gerekmektedir:

Epilepsi

Demans

Beyin tümörleri

Parkinson sendromu

Serebral palsi

Multiple Skleroz (MS)

Zeka gerilikleri (IQ 50 ve altı)

Şizofreni

Bipolar bozukluk

Görme azlığı

Retina kanamaları

Ayrıca, beyin tümörleri, MS, Parkinson, Alzheimer, demans, sara ve bazı psikiyatrik hastalıklar, kalp yetmezliği, sindirim sistemi kanamaları, astım, KOAH, uyku bozuklukları, zeka gerilikleri (IQ 50 ve altı), bipolar bozukluk, AIDS, tüberküloz, kalp, böbrek, akciğer nakli, görme azlığı, retina kanamaları, işitme kaybı, anemi, kol veya bacak gibi organ kayıpları, solunum sistemi hastalıkları gibi hastalıklar da malulen emeklilik hakkı verir.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Malulen emeklilik başvuruları öncelikle SGK'ya yapılır. SGK il veya ilçe müdürlüklerine başvuru sonrası size bir sevk kağıdı verilir. Ardından hastaneye sevk edilirsiniz. Sağlık kurulu raporunu bu hastaneden almanız gerekmektedir. Raporunuzu aldıktan sonra SGK'ya başvurarak kurula çıkarsınız. Kurul, hastalığınız nedeniyle işinizi yapamama durumunu tespit ederse malulen emekli olabilirsiniz. Kurulun bu durumu tespit etmemesi halinde, normal prim ödeyerek yaş şartını tamamlayana kadar çalışmaya devam etmek zorunda kalabilirsiniz.

Özetle, malulen emeklilik hakkı kazanabilmek için belirli bir hastalığa sahip olmanız ve gerekli prim günlerini tamamlamanız gerekmektedir. Yaş şartı malulen emeklilik için aranmamaktadır. Başvurularınızı zamanında ve eksiksiz şekilde yaparak bu haktan yararlanabilirsiniz.

Malulen Emeklilik Başvurusu İçin İzlenmesi Gereken Adımlar:

SGK İl veya İlçe Müdürlüğüne Başvuru: Malulen emeklilik başvurusu yapmak isteyen kişiler, SGK'nın il veya ilçe müdürlüklerine başvuruda bulunmalıdır. Bu başvuruda kişisel bilgiler, iş geçmişi ve sağlık durumu belgeleri sunulmalıdır. Sevk Kağıdı Alınması: SGK başvurusu sonrası kişiye bir sevk kağıdı verilir. Bu kağıt, kişinin sağlık kurulu raporu alması için bir hastaneye gitmesini sağlar. Sağlık Kurulu Raporu Alınması: Hastane tarafından verilen sevk kağıdı ile bir sağlık kuruluşuna başvurarak sağlık kurulu raporu alınır. Sağlık kurulu, kişinin hastalığı ve çalışma kapasitesini değerlendirir. SGK Başvurusu ve Kurul İncelemesi: Sağlık kurulu raporu alındıktan sonra kişi, SGK'ya başvuruda bulunur. SGK, kişinin hastalığını ve çalışma kapasitesini inceleyen bir kurul oluşturur. Bu kurulun kararı, kişinin malulen emekli olup olmayacağını belirler. Malulen Emeklilik Hakkının Kullanılması: Kurulun olumlu kararı durumunda kişi malulen emekli hakkını kullanabilir. Aylık maaş ve sağlık hizmetleri bu noktada başlar.

Malulen emeklilik, sağlık sorunları nedeniyle çalışma kapasitesini kaybeden kişilerin ekonomik olarak korunmasını sağlayan önemli bir hakdır. Malulen emekli olabilmek için belirli şartları yerine getirmek gerekmektedir. Başvuru süreci titizlikle takip edilmelidir. Bu yazı, malulen emeklilik hakkı ve başvuru süreci hakkında önemli bilgiler sunmaktadır.