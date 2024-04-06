Az önce açıklandı! Emekli olanlar dikkat! Nisan ayında 17000 TL ödeme olacak

Az önce açıklandı! Emekli olanlar dikkat! Nisan ayında 17.000 TL ödeme olacak. Bu haberle birlikte, Ziraat Bankası ve İş Bankası'nın 17.000 TL nakit avans fırsatı sunacağı bilgisi gündeme bomba gibi düştü.

Nakit Avans Başvuru ve Şartları: Ziraat Bankası

Ziraat Bankası, emeklilere yönelik sağladığı avantajlarla adından sıkça söz ettiriyor. Nisan ayında sunulan 17.000 TL nakit avans fırsatı da bu avantajlardan biri. Ancak, bu fırsattan yararlanmak için belirli şartlar bulunuyor. Öncelikle, başvuru yapacak emeklilerin Ziraat Bankası müşterisi olmaları gerekiyor. Başvuru için banka şubelerine bizzat başvuru yapabileceğiniz gibi, internet bankacılığı veya mobil uygulama üzerinden de başvuru yapabilirsiniz. Başvurunun kabul edilmesi durumunda, 17.000 TL'nin belirli taksitler halinde ödeneceğini belirtmek gerekir.

Nakit Avans Başvuru ve Şartları: İş Bankası

İş Bankası da emeklilere yönelik sunulan avantajlarla dikkat çekiyor. Nisan ayında sunulan 17.000 TL nakit avans fırsatı, bankanın müşterileri için önemli bir fırsat sunuyor. Başvuru yapacak olan emeklilerin İş Bankası müşterisi olmaları gerekiyor. Başvuru işlemleri ise Ziraat Bankası'nda olduğu gibi banka şubeleri, internet bankacılığı veya mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilebilir. Başvurunun onaylanması halinde, belirli taksitler halinde 17.000 TL nakit avans ödemesi yapılacaktır.