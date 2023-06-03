Az önce açıklandı! 8 yıl erken emeklilik Meclis'in gündeminde... 2000 sonrası girişlilere büyük müjde!

2000 sonrası girişlilere büyük müjde! Az önce açıklandı! 8 yıl erken emeklilik Meclis'in gündeminde...- 2000 sonrası işe girenler için büyük bir fırsat doğuyor! Son zamanlarda EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle başvuruda bulunan EYT'liler emeklilik hakkını elde etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni emeklilik sistemiyle ilgili açıklamalar yapmış ve kademeli emeklilik için somut adımların atılacağını belirtmişti. Şimdi ise 2000 sonrası girişlilere büyük bir fırsat sunuluyor: 8 yıl erken emeklilik. Bu konu Meclis'in gündeminde yer alıyor ve staj ile çıraklık konuları da masaya yatırılıyor.

EYT düzenlemesi şu an için 8 Eylül 1999 öncesinde işe girenleri kapsarken, 1999 sonrası için bazı formüllerin değerlendirildiği biliniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kademeli emeklilik sistemiyle EYT'den yararlanamayan vatandaşlar için yeni düzenlemeler bekleniyor. Bu düzenlemeyle birlikte 1 milyondan fazla kişi erken emeklilik fırsatından yararlanabilecek.

Meclis'e taşınacak konular arasında kuaför, manav, bakkal, tesisatçı, pazarcı, marangoz ve terziler gibi küçük esnafların ve çiftçilerin de yer aldığı 1 milyon Bağ-Kur'lu vatandaşın emeklilik için prim gün şartı düşürülüyor. Prim gün şartı, 9000'den 7200'e çekilerek 5 yıl daha az primle emekli olma imkânı sağlanıyor.

Bağ-Kur'luların ardından Meclis'e taşınacak bir başka konu ise ev kadınlarının isteğe bağlı olarak sigorta primlerine devlet desteği sağlanması olacak. Yapılan düzenlemeyle birlikte primlerin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Ayrıca emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi de düşünülen konular arasında yer alıyor.

Kademeli Emeklilikte Önemli Kriterler

Kademeli emeklilik sistemi, Türkiye'de büyük bir ilgi ve merak konusu haline geldi. Bu konuda Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, önemli açıklamalarda bulundu ve kademeli emeklilikte dikkate alınacak kriterleri belirtti. İşte Erdem'in açıklamalarının öne çıkan noktaları:

Prim Tamamlanması: Kademeli emeklilikte en önemli kriterlerden biri, prim süresinin tamamlanmasıdır. 2000 yılında işe giren bir çalışan, 7000 gün prim ödemesini tamamladığında, 60 olan emeklilik yaş şartı geri çekilebilir veya 25 yıllık bir sigortalılık süresi gibi başka bir kriter getirilebilir. Yani, erken prim ödeyen ve prim süresini tamamlayan çalışanlar için emeklilik yaşının düşürülmesi söz konusu olabilir. Belli Bir Sigortalılık Yılı: Kademeli emeklilikte bir diğer önemli kriter ise belli bir sigortalılık yılına sahip olmaktır. Bu durumda, sigortalılık süresi kriteriyle birlikte yaş şartının da esnetilmesi düşünülebilir. Örneğin, 2000 yılında işe başlamış bir çalışan için 60 olan yaş şartı daha erken bir tarihe çekilebilir. Böylece, daha erken sigortalılık süresi ve prim tamamlanması durumunda emeklilik yaşının da düşürülmesi hedeflenmektedir.

Faruk Erdem'in açıklamalarından da anlaşılacağı gibi, kademeli emeklilik sistemiyle birlikte adaletsizliklerin giderilmesi ve emeklilik sisteminin yeniden değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu düzenlemelerle birlikte Türkiye, daha sağlam bir emeklilik sistemine kavuşacak ve emeklilikte adalet daha da sağlanmış olacaktır.

Bu konuda yapılan çalışmalarla birlikte anneler için de özel düzenlemelerin gündeme geleceği düşünülmektedir. Böylece, 8 Eylül 1999 sonrası emekli olan tüm vatandaşlar için yaşta esnemelerin mümkün olabileceği bir sistem oluşturulması amaçlanmaktadır.