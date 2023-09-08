Advert

Az evvel kullanıma açıldı! e-Devlet’ten bakmanız lazım! Adınıza binlerce lira ödeme tanımlandı

Devletten alacaklı olabileceğinizi düşünüyorsanız, hemen e-devlet üzerinden kontrol edin ve adınıza tanımlanan ödemeleri almak için gerekli adımları atın.

Az evvel kullanıma açıldı! e-Devlet’ten bakmanız lazım! Adınıza binlerce lira ödeme tanımlandı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 08-09-2023 12:41

e-Devlet’ten bakmanız lazım! Adınıza binlerce lira ödeme tanımlandı! Az evvel kullanıma açıldı- Devletin birçok kurumu ve kuruluşu, vatandaşlara geri iade veya ödeme kalemlerinde ödeme yapmış olabilir. Ancak, birçok kişi bu ödemelerin varlığından bile haberdar değil. İşte bu ödemeleri öğrenmek için kolay ve basit bir yöntem var. Hemen T.C. kimlik numaranızla e-devlet girişi yaparak adınıza tanımlanan ödemeleri kontrol edebilirsiniz.

Devletten Alacaklı Olabilirsiniz!

Devletin farklı kurumlarından alacaklı olmak, insanların farkına varmadığı bir durum olabilir. E-devlet üzerinden kontrol ederek adınıza tanımlanan bir ödeme olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Son dakika haberlerine göre, sağlık, eğitim veya diğer farklı kuruluşlardan vatandaşlara para iadesi yapılıyor. Adınıza çıkan tüm ödemeleri sorgulamanın yolu ise e-devlet'ten geçiyor. T.C. kimlik numarası ile e-devlet girişi yaparak adınıza tanımlı bir ödeme olup olmadığını kontrol edebilir ve bu ödemeyi banka hesabınıza aktarabilirsiniz.

Para İadesi veya İsme Ödeme Yapılıyor

Atv Haber'de yer alan bilgilere göre, devletin birçok kurum ve kuruluşundan vatandaşların adına veya soyadına ödeme yapılıyor. Ancak birçok vatandaş bu tür ödemelerden haberdar olmadığı için paralarını alamıyor. Siz de e-devlet üzerinden kontrol sağlayarak adınıza kayıtlı ödeme olup olmadığını kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

Ödemenizi Nasıl Alabilirsiniz?

Eğer adınıza kayıtlı bir ödeme varsa, e-devlet üzerinden banka bilgilerinizi girdikten sonra ödeme alma şansına sahip olabilirsiniz. Ayrıca, ödemenizi almak için ikamet ettiğiniz il veya ilçedeki PTT şubelerine giderek de işlem yapabilirsiniz. Hemen T.C. kimlik numaranızla e-devlet girişi yapın ve adınıza kayıtlı para olup olmadığını kontrol edin.

Benzer Haberler
Erdoğan Talimat Verdi! OVP Emekli Maaşlarını Arttırdı! Yüzde 38+7 Zam Oranı Bayram Ettirdi Erdoğan Talimat Verdi! OVP Emekli Maaşlarını Arttırdı! Yüzde 38+7 Zam Oranı Bayram Ettirdi
4A,4B ve 4C'li SGK, BağKur emeklilerine flaş haber! OVP ile maaş hesabı değişti! En düşük maaş belli oldu 4A,4B ve 4C'li SGK, BağKur emeklilerine flaş haber! OVP ile maaş hesabı değişti! En düşük maaş belli oldu
Benzin fiyatlarında indirim bekleyenlere kara haber verildi! Kötü günler geride kaldı, daha kötüsü gelecek! Okkalı zam... Benzin fiyatlarında indirim bekleyenlere kara haber verildi! Kötü günler geride kaldı, daha kötüsü gelecek! Okkalı zam...
Bu haber vatandaşa saz çalıp oynatır! OVP sonrası herkesin evi olacak! Devlet, dar ve orta gelirliler yaşadı! Bu haber vatandaşa saz çalıp oynatır! OVP sonrası herkesin evi olacak! Devlet, dar ve orta gelirliler yaşadı!
İstanbul için sona geri sayım başladı! Deprem uzmanı kıyamet senaryosunu açıkladı! O ilçeler hapı yuttu! İstanbul için sona geri sayım başladı! Deprem uzmanı kıyamet senaryosunu açıkladı! O ilçeler hapı yuttu!
Başvuru formunu az önce aktif edildi! Şimdi doldur al! PTT'den karşılıksız 16.000 TL ödeme yapılacak Başvuru formunu az önce aktif edildi! Şimdi doldur al! PTT'den karşılıksız 16.000 TL ödeme yapılacak
ÇOK OKUNANLAR
Pınar Deniz sezonu kapattı:
  • 02-09-2023 10:26

Pınar Deniz sezonu kapattı: "Artık tatili bitirip Ceylin'i mi oynasan?"

İŞKUR üzerinden Sağlık Bakanlığı hastanelere sürekli işçi alımı başladı! Güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, hasta karşılama başvuru şartları
  • 04-09-2023 08:13

İŞKUR üzerinden Sağlık Bakanlığı hastanelere sürekli işçi alımı başladı! Güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, hasta karşılama başvuru şartları

Bu mesleklerde çalışanlara talih kuşu kondu! Senelerce beklemeyin! Hemen erken emekli oluyorsunuz!
  • 05-09-2023 08:57

Bu mesleklerde çalışanlara talih kuşu kondu! Senelerce beklemeyin! Hemen erken emekli oluyorsunuz!

Renault Clio gel beni al diyor! Renault indirimin hasını yaptı! Sadece bu ay geçerli! Almayan bin pişman olur
  • 05-09-2023 20:27

Renault Clio gel beni al diyor! Renault indirimin hasını yaptı! Sadece bu ay geçerli! Almayan bin pişman olur

Siz De Yüzde 5'lik IQ'su Yüksek Kişiler Arasında Olabilirsiniz! Hemen Kurbağaya Bakın
  • 07-09-2023 23:33

Siz De Yüzde 5'lik IQ'su Yüksek Kişiler Arasında Olabilirsiniz! Hemen Kurbağaya Bakın