Aylık En Az 2000 TL Destek! Geçinemeyen Aileler e-Devlet Başvurusuyla Destek Parası Alıyor!

Ailelere destek parası ödemesi düzenli olarak yapılıyor. Aralık 2023 ödemeleri de hesaba yattı.

Aylık En Az 2000 TL Destek! Geçinemeyen Aileler e-Devlet Başvurusuyla Destek Parası Alıyor!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 31-12-2023 12:57

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın son açıklamaları, maddi zorluklar yaşayan ailelere yönelik önemli destekleri içeriyor. Bakan Göktaş, TBMM'de yaptığı konuşmada, Aile Destek Programı çerçevesinde yapılan nakdi yardımların ayrıntılarını paylaştı ve Aralık 2023 itibarıyla 164 bin ailenin bu destekten faydalandığını belirtti. İşte bu desteklerin ayrıntıları:

Ailelere Zamlı Destek Ödemeleri

Yeni zamla birlikte ailelere ne kadar yardım sağlanacağı merak konusu haline geldi. Program kapsamında ailelere en fazla 1950 Türk Lirası'na kadar nakdi yardım yapılıyor. Program, ihtiyaçları yerinde tespit ederek, hizmetleri kişiselleştiriyor. Bu kapsamda, 7 milyon haneye ulaşıldı ve 1,4 milyon hane ziyaret edildi. Aile içi iletişimi güçlendirmek amacıyla aile danışmanlığı hizmeti sunuluyor. 1,7 milyon gence evlilik öncesi, 3,9 milyon kişiye aile eğitimi verildi.

Aile ve Gençlik Fonu

Aile ve Gençlik Fonu, gençleri evlilik süreçlerinde destekleyecek ve sosyal risklerden korumak için eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlayacak. Fon, genç girişimcilerin iş kurmalarını ve projelerini destekleyecek. Öncelikle deprem bölgesinde uygulanacak olan fon, tüm Türkiye'ye yayılacak.

Maddi Durumu Zor Ailelere Destek

Maddi zorluk çeken ailelere aylık 3.571 Türk Lirası maddi destek sağlanıyor. Başvurular e-Devlet kapısı üzerinden yapılabiliyor. Aralık ayı için 587 milyon TL SED ödemesi yapıldı. Program, çocukların aile ortamında büyümesini ve toplumsal değerlerin korunmasını hedefliyor. Bu programlar ve destekler, çocukların ve gençlerin eğitimi, sağlıklı gelişimi ve toplumda yerlerini bulmaları için büyük önem taşıyor. Bakan Göktaş'ın açıklamaları, hükümetin bu alandaki çabalarını ve ailelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik adımlarını vurguluyor. Ayrıca, bu desteklerin çocukların ailelerinden ekonomik sebeplerle ayrılmalarını önlemeyi ve onların toplum içinde sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini amaçladığı da belirtiliyor. Bu yaklaşım, Türkiye'de sosyal refahın ve aile yapısının güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilebilir.

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