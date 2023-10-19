Aylık 90 ton ürün veriyor! Üreticisi için adeta altın yumurtlayan tavuk

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 9 milyon TL yatırım ile hayata geçirilen Kültür mantarı tesisi, Türkiye'nin dört bir yanında taze ve yüksek kaliteli ürünler sunarken, aynı zamanda ekonomik kalkınmaya da katkı sağlıyor. Kültür mantarı üretimi için son teknoloji kullanılan tesis, yapay iklimlendirme sistemi sayesinde ayda 90 ton mantar üretebiliyor. Bu üretim miktarı, tesisin Kayseri'de örnek bir işletme haline gelmesini sağlıyor. Ürünlerin yüksek kalitede ve taze olması, tüketicilerin dikkatini çekiyor.

Kültür mantarı tesisinin Kayseri'ye katkısı sadece ürün sağlamakla sınırlı değil. Tesiste istihdam edilen işçiler, bölgeye ekonomik anlamda katkı sağlıyorlar. Ayrıca, ürünlerin Türkiye'nin dört bir yanına dağıtılması, şehrin ekonomik kalkınmasına destek oluyor.

Kocasinan ilçesinde kurulan bu modern tesiste üretim, teknoloji ve hijyenin bir araya geldiği başarılı bir örnek sunuyor. Kayseri'nin bu tesis sayesinde ekonomik açıdan daha da güçlenmesi bekleniyor.

Himmetdede Mahallesi'nde 2015 yılında kurulan tesis, Türkiye'nin en önde gelen mantar üreticilerinden biri olan Gros Mantar tarafından işletiliyor. Tesis, 365 gün boyunca kesintisiz olarak kültür mantarı üretimine devam ediyor. Gros Mantar Genel Müdürü Aykut Çaylak, tesisin 7.000 metrekarelik bir alana yayıldığını ve toplamda 22 üretim odası bulunduğunu belirtiyor.

Mantarın en lezzetli halinin doğada yetiştiğini belirten Çaylak, bu doğal lezzeti yakalamak için tesislerinde özel bir iklimlendirme sistemi kurulduğunu ifade ediyor. Üretim odalarının tamamında yapay iklimlendirme sistemi bulunuyor ve bu sistem, doğadaki ideal koşullara en yakın ortamı sağlamak için sürekli olarak karbondioksit, nem ve ısı oranlarını ölçüyor.

Aykut Çaylak, tesisin en büyük özelliğinin her gün taze kültür mantarının hasat edilmesi olduğunu vurguluyor. Gros Mantar, ürettikleri mantarları stok yapmadan ulusal ve yerel marketlere aynı gün içerisinde gönderiyor ve böylece taze ve lezzetli mantarları tüketiciye sunuyor. Çaylak, "En lezzetli mantar doğada yetişir. Doğadaki yağmur, güneş ve nem, mantarın lezzetini belirler. Biz, bu doğal koşullara en yakınını sunabilmek için sürekli olarak karbondioksit, nem ve ısı oranlarını kontrol altında tutuyoruz. Bu sistem sayesinde mantarlar 24 saat boyunca en uygun koşullarda büyüyüp gelişiyor. Günde 3 ton mantar üretiyoruz." şeklinde konuşuyor.

Türkiye'de mantar tüketimi hızla artarken, çiftçilere ücretsiz gübre olarak sunulan mantar artıkları, tarım sektöründe önemli bir rol oynuyor. Mantar üretiminde çevre dostu yöntemlerin kullanılması ve bu ürünlerin tarımda yeniden kullanılabilmesi, hem ekonomik hem de çevresel açıdan büyük bir fayda sağlıyor.

Avrupa'da yıllık mantar tüketimi kişi başına ortalama 1-1,5 kilogram olarak belirtiliyor. Türkiye'de ise bu miktar, 200-300 gram arasında değişiyor. Mantar tüketimi konusunda yapılan araştırmalara göre, Türkiye'deki tüketim miktarı son yıllarda artış gösteriyor. Bu artışın arkasındaki önemli faktörlerden biri, çiftçilere ücretsiz gübre olarak sunulan mantar artıklarının yaygınlaşması.

Mantar üretiminde çevre dostu yöntemlerin kullanılması, tarım sektörünün sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor. Aykut Çaylak, mantar üretimlerinin zirai ve kimyasal ilaçlar kullanılmadan gerçekleştirildiğini vurguluyor. Bu sayede ürünler çevreye zarar vermiyor ve doğaya dost bir yaklaşım benimseniyor.

Üretilen mantarların hasadı sonrasında ortaya çıkan kompostoların çevreye zarar vermemesi için çiftçilere ücretsiz gübre olarak sunuluyor. Bu uygulama, tarım sektöründe hem doğal kaynakların daha etkili kullanılmasına hem de çiftçilerin maliyetlerinin azaltılmasına katkı sağlıyor.

Aykut Çaylak, çevre dostu ve sürdürülebilir mantar üretimi sayesinde Türkiye Marka Ödülleri'nde "Yılın Tarım Markası" ödülünü aldıklarını ve Mantar Üreticileri Derneği tarafından 2019 yılının örnek işletmesi seçildiklerini açıkladı. Bu ödüller, çiftçilere ücretsiz gübre desteği sağlayarak tarım sektöründe sürdürülebilirliği teşvik eden çalışmalarının bir sonucu olarak kabul ediliyor.

Mantar tüketiminin artması ve çevre dostu üretim yöntemlerinin benimsenmesi, Türkiye tarımının geleceği için umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Çiftçilere ücretsiz gübre olarak sunulan mantar artıkları, tarımın daha verimli ve sürdürülebilir bir şekilde yapılmasına katkı sağlıyor.