Aylık 4700 TL Ödemek Yetiyor! 2+1 ve 3+1 Daireler Yok Fiyatına Satışta!

Uygun fiyatlı konut satışlarına yönelik son gelişmeler, vatandaşlar için sevindirici haberler taşıyor. TOKİ, bütçe dostu ev sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyenler için cazip bir fırsat sunuyor. Bu yeni kampanya, ayda sadece 4,700 TL taksit ile 2+1 ve 3+1 dairelerin satışını içeriyor. TOKİ'nin sunduğu bu ekonomik konutlar, Türkiye'nin çeşitli illerinde yer alıyor. Bu konutlara erişim ve detaylar için TOKİ'nin resmi web sitesinden güncel bilgiler edinilebilir.

TOKİ'den Nasıl Ev Alınır?

Satışa sunulan bu evlerle ilgili şartlar ve katılım koşulları, illere ve zamanlara göre değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle, TOKİ'nin konut satışlarına düzenli olarak göz atmak önem taşıyor. Bu fırsattan yararlanabilmek için, alıcının 18 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmekte. Ayrıca, başvuru yapılan ilde ikamet ediyor olmak da bir başka şart. Şehit aileleri, terör mağdurları ve gaziler bu kampanyalarda öncelikli olarak değerlendiriliyor.

Uygun fiyatlı ev satışlarından yararlanmak isteyenlerin daha önce TOKİ projelerinden konut satın almamış olmaları, başvuru yapan kişinin, eşinin ve velayet altındaki çocuklarının da konut satın almamış olmaları gerekiyor. Başvuru sürecinde, adayların Ziraat Bankası veya Halkbank üzerinden 2 bin TL katılım bedelini yatırmaları bekleniyor. Bu bedeli yatıranlar, kura çekimine katılma hakkı kazanıyorlar. Kura sonucunda ev almaya hak kazanamayanlar, katılım bedellerini geri alabiliyorlar.

Bu kampanya, uygun fiyatlı konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat sunarken, katılım koşullarını ve güncel bilgileri TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden takip etmek büyük önem taşıyor.