Aylık 30 bin TL maaş veriliyor! Ama çalışan yok! Günde 1500 TL için çalışacak adam aranıyor!

Yeni yılla birlikte gelen zam haberleri, özellikle gıda ve hizmet sektöründeki çalışanları endişelendirirken, pazar esnafı da iş gücü sıkıntısı ve artan maliyetlerle boğuşuyor. Müşteriler pazarlardaki fiyat artışlarından şikayet ederken, pazarcılar da kalifiye eleman bulma konusundaki zorluklarla baş etmeye çalışıyor. Günlük 1500 TL yevmiye teklifi yapmalarına rağmen eleman bulamayan pazarcı esnafı, çözümü eş, dost ya da akrabalarını işe almakta buluyor.

Pazarcı tezgahlarında çalıştırmak için günlük 1500 TL yevmiye teklifi veren esnaf, bu ücretin bile yeterli olmadığını dile getiriyor. Artan işçi maliyetleri, mazot fiyatları ve poşet masrafları, tezgah sahiplerini güne 12 bin TL gibi yüksek giderle başlamaya zorluyor. Habertürk'e konuşan pazarcı esnafları, kar marjının düşmesiyle birlikte işlerini sürdürmekte zorlandıklarını vurguluyor.

Tezgah sahipleri, günün ilk ışıklarında başlayan çalışma rutinlerine rağmen yüksek yevmiye maliyetleri ve genel işletme masrafları nedeniyle zor durumda olduklarını belirtiyor. İşçi pahalılığının yanı sıra, çeşitli sektörel zorluklarla mücadele etmek, pazarcı esnafının karlılığını olumsuz etkiliyor.

İşçiler ise, sabah erken saatlerde başlayan ve gün boyu devam eden fiziksel zorlukları, müşteriyle ilgilenme gerekliliğini, hava koşullarına ayak uydurmayı ve diğer mesleki zorlukları düşündüklerinde, verilen yevmiyelerin beklentilerini karşılamadığını dile getiriyor. Bu durum, çalışanlar arasında memnuniyetsizliğe ve motivasyon eksikliğine yol açarken, pazarcı esnafı da kalifiye eleman bulma konusundaki çabalarını artırmak zorunda kalıyor.