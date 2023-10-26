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Aydın'da KYK yurdunda asansörde ölen Zeren Ertaş kimdir?

Aydın'ın Işıklı Mahallesi'nde bulunan KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda gece yarısı meydana gelen asansör kazası, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Olayın detaylarına dair bilgiler gelmeye devam ediyor. İşte olayın ayrıntıları ve sonrasında yaşananlar...

Aydın'da KYK yurdunda asansörde ölen Zeren Ertaş kimdir?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 26-10-2023 09:06

Gece yarısı 00.05 sularında KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 15 kişilik asansöre 16 kişi binmesi sonucu asansör arıza yaptı. Aşırı yük nedeniyle kaymaya başlayan asansörde panik anları yaşandı. Bu sırada asansörde bulunan bir öğrenci, panikle çıkmaya çalıştı. Ancak bu sırada asansör hareket etti ve genç kız sıkışarak hayatını kaybetti.

Olay Sonrası İlk Müdahale

Olayın hemen ardından bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu asansördeki diğer öğrenciler kurtarıldı. Ancak sıkışan genç kızın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerine gelen savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Aydın Valisi'nden Açıklama

Olayın ardından bölgeye gelen Aydın Valisi Yakup Canpolat, yaşanan kaza hakkında açıklamalarda bulundu. Vali Canpolat, "Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Olaya hızla müdahale edildi. Kurtarılan 15 öğrencinin sağlık durumunda bir problem yok. Ancak maalesef bir öğrencimizi kaybettik. Asansörün son bakımının 21 Eylül'de yapıldığını öğrendik. Biz de idari soruşturma başlatıyoruz. Konuyu her yönüyle araştırıp inceleyeceğiz" dedi.

Öğrencilerden Protesto

Kaza haberini alan erkek öğrenci yurdundaki öğrenciler de olay yerine gelerek KYK yurt yönetimini protesto etti. Öğrenciler, yaşanan bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

Hayatını Kaybeden Öğrenci Kimdi?

Hayatını kaybeden öğrencinin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4'üncü Sınıf Öğrencisi Zeren Ertaş olduğu öğrenildi. Ertaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım da dikkat çekti. Genç kız, "Sadece ölüler görür" ifadesiyle bir paylaşım yapmıştı.

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