Ayçiçek yağında kampanyanın daniskası geldi! Yudum ayçiçek yağı 50 TL indirimle kapınıza teslim ediliyor!

Market alışverişlerinin giderek zorlaştığı ve fiyatların yükseldiği bir dönemde uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar için Getir'den sevindirici bir haber geldi. Online alışveriş siteleri ve market uygulamaları arasındaki rekabet kızışırken, Getir yeni kampanyası ile dikkat çekiyor.

Getir'den Alışveriş Yapanlara 50 TL İndirim!

Türkiye'nin en büyük online market uygulamalarından biri olan Getir, yemek ve taksi uygulamalarının yanı sıra Getir Market uygulamasıyla da hizmet veriyor. Getir, alışveriş yapmak isteyen kullanıcıları teşvik etmek amacıyla 50 TL indirim fırsatını duyurdu.

İndirim Koşulları Neler?

Bu özel kampanyadan yararlanmak isteyen kullanıcılar için bazı koşullar belirlendi:

Kampanya, kullanıcının bulunduğu konuma ve taleplerine özel olarak sunuluyor.

Kampanyadan faydalanabilmek için minimum 750 TL sepet tutarını aşmanız ve "Sipariş Ver" ekranında ilgili kampanyayı seçmeniz gerekiyor. Örnek olarak: 750 TL'lik sepet için 700 TL ödeme yapılır. 850 TL'lik sepet için 800 TL ödeme yapılır. 1000 TL'lik sepet için 950 TL ödeme yapılır.

Bazı ürünler kampanya kapsamında değildir. Nutella, Red Bull, ayçiçek yağları, Sinangil Un 5 kg, Eriş Un 4 ve 5 kg, Komili 3L riviera zeytinyağı, Komili Naturel Sızma Zeytinyağı Yumuşak Lezzet (3 L), Yayla Uzun Tane Pilavlık Pirinç 5 kg, toz ve küp şekerler, Kuzeyden Su (5 L), Söke Un 5 kg ve taze et ürünleri kampanyaya dahil değildir.

Sipariş üst limiti bulunmuyor.

Başka bir kampanya ile birleştirilemez. Ancak, bu kampanyadan sonra diğer kampanyaları kullanabilirsiniz.

Kampanya tarafınıza otomatik olarak tanımlanır ve geçerlilik süresi, tanımlandıktan sonra 15 dakikadır.

Getir, müşterilere daha uygun ve avantajlı alışveriş deneyimi sunmak için bu kampanyayı düzenlemiş görünüyor.