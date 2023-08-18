Advert

Ayçiçek yağında kampanyanın daniskası geldi! Yudum ayçiçek yağı 50 TL indirimle kapınıza teslim ediliyor!

Yudum ayçiçek yağı 50 TL indirimle kapınıza teslim ediliyor! Ayçiçek yağında kampanyanın daniskası geldi!

Ayçiçek yağında kampanyanın daniskası geldi! Yudum ayçiçek yağı 50 TL indirimle kapınıza teslim ediliyor!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 18-08-2023 21:47

Market alışverişlerinin giderek zorlaştığı ve fiyatların yükseldiği bir dönemde uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar için Getir'den sevindirici bir haber geldi. Online alışveriş siteleri ve market uygulamaları arasındaki rekabet kızışırken, Getir yeni kampanyası ile dikkat çekiyor.

Getir'den Alışveriş Yapanlara 50 TL İndirim!

Türkiye'nin en büyük online market uygulamalarından biri olan Getir, yemek ve taksi uygulamalarının yanı sıra Getir Market uygulamasıyla da hizmet veriyor. Getir, alışveriş yapmak isteyen kullanıcıları teşvik etmek amacıyla 50 TL indirim fırsatını duyurdu.

İndirim Koşulları Neler?

Bu özel kampanyadan yararlanmak isteyen kullanıcılar için bazı koşullar belirlendi:

  • Kampanya, kullanıcının bulunduğu konuma ve taleplerine özel olarak sunuluyor.
  • Kampanyadan faydalanabilmek için minimum 750 TL sepet tutarını aşmanız ve "Sipariş Ver" ekranında ilgili kampanyayı seçmeniz gerekiyor. Örnek olarak:
    • 750 TL'lik sepet için 700 TL ödeme yapılır.
    • 850 TL'lik sepet için 800 TL ödeme yapılır.
    • 1000 TL'lik sepet için 950 TL ödeme yapılır.
  • Bazı ürünler kampanya kapsamında değildir. Nutella, Red Bull, ayçiçek yağları, Sinangil Un 5 kg, Eriş Un 4 ve 5 kg, Komili 3L riviera zeytinyağı, Komili Naturel Sızma Zeytinyağı Yumuşak Lezzet (3 L), Yayla Uzun Tane Pilavlık Pirinç 5 kg, toz ve küp şekerler, Kuzeyden Su (5 L), Söke Un 5 kg ve taze et ürünleri kampanyaya dahil değildir.
  • Sipariş üst limiti bulunmuyor.
  • Başka bir kampanya ile birleştirilemez. Ancak, bu kampanyadan sonra diğer kampanyaları kullanabilirsiniz.
  • Kampanya tarafınıza otomatik olarak tanımlanır ve geçerlilik süresi, tanımlandıktan sonra 15 dakikadır.

Getir, müşterilere daha uygun ve avantajlı alışveriş deneyimi sunmak için bu kampanyayı düzenlemiş görünüyor.

Benzer Haberler
1800 gün primle 47, 48, 49, 50, 51 yaşında emeklilik SGK yönetmeliğinde az evvel açıklandı 1800 gün primle 47, 48, 49, 50, 51 yaşında emeklilik SGK yönetmeliğinde az evvel açıklandı
1994'ten 2015'e SGK tarihine göre 2023 emeklilik yaş tablosu! Emekli olma yılınıza bakın 1994'ten 2015'e SGK tarihine göre 2023 emeklilik yaş tablosu! Emekli olma yılınıza bakın
TCKN'ye Göre 30.000 TL 44.000 TL Ek Ödeme IBAN'a Hemen Veriliyor TCKN'ye Göre 30.000 TL 44.000 TL Ek Ödeme IBAN'a Hemen Veriliyor
Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank hesabı olanlar vatandaşlar ellerini ovuşturuyor! İnternete girerek 150.000 TL alın! Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank hesabı olanlar vatandaşlar ellerini ovuşturuyor! İnternete girerek 150.000 TL alın!
0.75 faizli nakit ödeme için düğmeye basıldı! Bilindiği gibi daha önce karar alınmıştı! 0.75 faizli nakit ödeme için düğmeye basıldı! Bilindiği gibi daha önce karar alınmıştı!
Vatandaşlara kara gün yardımı başladı! Devletten nakit destekler! Kadın, çocuk, erkek fark etmiyor, 3.850 TL ödeme! Vatandaşlara kara gün yardımı başladı! Devletten nakit destekler! Kadın, çocuk, erkek fark etmiyor, 3.850 TL ödeme!
ÇOK OKUNANLAR
SGK destekli ödeme: Son dakika 26.580 TL ödeme almak için başvuru yapın!
  • 12-08-2023 21:27

SGK destekli ödeme: Son dakika 26.580 TL ödeme almak için başvuru yapın!

Daha ucuzu Şam'da kayısı! Hyundai'den peynir ekmek gibi sattıracak fiyat listesi ve o model açıklandı!
  • 18-08-2023 09:47

Daha ucuzu Şam'da kayısı! Hyundai'den peynir ekmek gibi sattıracak fiyat listesi ve o model açıklandı!

Parasız kaldım, param bitti demeye paydos! Bu bankadan bir mesaj atın ve 45.000 TL ödeme hesabınıza anında yatsın!
  • 13-08-2023 14:21

Parasız kaldım, param bitti demeye paydos! Bu bankadan bir mesaj atın ve 45.000 TL ödeme hesabınıza anında yatsın!

15.000-25.000-35.000-45.000-85.000 bin TL ödeme: TC kimlik sorgulaması sonrasında “Onay” alın!
  • 18-08-2023 08:55

15.000-25.000-35.000-45.000-85.000 bin TL ödeme: TC kimlik sorgulaması sonrasında “Onay” alın!

Erken emeklilik kapınıza geldi! SGK girişi 1999 2008 arası olanlar erken emekli oluyor! Tek dilekçe yeterli
  • 15-08-2023 09:14

Erken emeklilik kapınıza geldi! SGK girişi 1999 2008 arası olanlar erken emekli oluyor! Tek dilekçe yeterli