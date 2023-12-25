Ayçiçek Yağına Son İndirim: 5 Litresi 135 TL...

Aralık ayı boyunca tüketiciler, ayçiçek yağı fiyatlarında uygulanan kampanyaları dikkatle takip ediyorlar. Özellikle Tarım Kredi Kooperatifi marketin ayçiçek yağına yönelik sunduğu indirim, yılın son günlerinde tüketicilerin ilgisini çekiyor. Bu kampanya, 31 Aralık tarihine kadar sürecek ve 135 TL'ye kadar indirimli ayçiçek yağı fırsatı sunuyor.

Sıvıyağ Çok Zamlandı Ama Şimdi Düşüşte

Geçtiğimiz iki yılda ayçiçek yağı fiyatlarındaki artış dikkat çekici boyutlara ulaştı. Bu durum, tüketicileri ucuz alışveriş yapma konusunda daha dikkatli olmaya itiyor. Tarım Kredi Kooperatifi, kar amacı gütmeyen bir anlayışla, indirimli ayçiçek yağı satışı yaparak bu konuda tüketicilere önemli bir destek sunuyor.

Tarım Kredi Kooperatifi'nin Özel Fiyatları

Tarım Kredi Kooperatifi, Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden biri olarak, 5 litrelik ayçiçek yağını 135 TL'ye kadar düşürdü. Bu indirim, hem Tarım Kredi markalı hem de Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (TMO) markalı 5 litrelik ayçiçek yağları için geçerli. Her iki ürün de tüketicilere 135 TL'ye sunuluyor.

İndirim Kampanyasında Son Günler

Ucuz ayçiçek yağı almak isteyen tüketiciler için zaman daralıyor. Tarım Kredi Kooperatifi'nin yaptığı son 6 gün uyarısı, tüketicilerin bu fırsatı kaçırmamaları için önemli. 31 Aralık'a kadar sürecek olan bu kampanya, ekonomik fiyatlarla yüksek kaliteli ayçiçek yağı almak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Bu kampanya, yılın son günlerinde tüketicilere ekonomik bir alışveriş fırsatı sunarak, ayçiçek yağı ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak tanıyor. Tarım Kredi Kooperatifi'nin bu özel indirim kampanyası, yüksek ayçiçek yağı fiyatları karşısında bütçe dostu bir alternatif oluşturuyor. Bu nedenle, indirimden faydalanmak isteyen tüketicilerin belirtilen tarihe kadar Tarım Kredi Kooperatifi marketlerini ziyaret etmeleri öneriliyor.