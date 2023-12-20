Ayçiçek Yağı Sudan Ucuza Satılacak: Kampanyalı Fiyatı 82 TL'ye Düştü!

Ayçiçek yağı stoklamak isteyenler için marketlerden indirim haberi gelmeye devam ediyor. 82 TL'ye düşen ayçiçek yağı ve diğer markalardaki fiyat durumu...

Ayçiçek Yağı Sudan Ucuza Satılacak: Kampanyalı Fiyatı 82 TL'ye Düştü!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 20-12-2023 19:13

Yıl sonuna doğru ilerlerken market raflarında indirimli ürünler dikkat çekiyor. Özellikle artan ayçiçek yağı fiyatları, tüketicilerin bütçesini zorlarken, BİM'de ayçiçek yağına yönelik %20'lik bir indirim haberi herkesi sevindirdi. 1, 2, 3, 4 ve 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatlarında görülen bu düşüş, vatandaşları marketlere yönlendiriyor. İşte ayçiçek yağına yapılan %20'lik indirimin detayları...

Ayçiçe Yağı 81 TL'ye Düştü!

BİM, ayçiçek yağı fiyatlarında önemli bir indirime gitti. 1 litreden 5 litreye kadar olan çeşitli markaların ayçiçek yağları, %20 indirimle satışa sunuluyor. İndirimin detayları aşağıdaki gibidir...

  • Yudum Ayçiçek Yağı 5 litre: 181 TL.
  • Yudum Ayçiçeği Yağı 2 litre: 92 TL.
  • Sole Ayçiçek Yağı 5 litre: 165 TL.
  • Orkide Ayçiçek Yağı 5 litre: 207 TL.
  • Sole Ayçiçek Yağı 2 litre: 89 TL.
  • Sole Ayçiçek Yağı 1 litre: 42 TL.
  • Abalı Ayçiçek Yağı 5 litre: 195 TL.
  • Abalı Ayçiçek Yağı 2 litre: 85 TL.
  • Biryağ Ayçiçek Yağı 2 litre: 81 TL.
  • Sırım Riviera Zeytinyağı 2 litre: 180 TL.
  • Sırım Riviera Zeytinyağı 1 litre: 95 TL.
  • Sırım Natürel Sızma Zeytinyağı 1 litre: 110 TL.
  • Sunar Mısır Yağı 2 litre: 90 TL.

Bu indirim kampanyası, BİM marketlerinde geçerli olup, sınırlı bir süre için 1 litreden 5 litreye kadar tüm markaların ayçiçek yağı ürünlerini kapsıyor. Bu fırsat, yalnızca bir hafta süreyle devam edecek. Yeni yıl öncesinde bu indirimden yararlanmak isteyen tüketicilerin acele etmeleri gerekiyor. Kampanya, yüzde 45'e varan indirimlerle tüketicilere büyük bir avantaj sunuyor.

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