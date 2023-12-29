Ayçiçek Yağı İndirimle 75 TL'ye Satılıyor! Ay Başına Kadar Kampanya Geçerli!

Mevcut ekonomik durum ve asgari ücrete yapılan zam, yıl sonu yaklaşırken vatandaşların endişelerini artırıyor. Enflasyonun hızlı yükselişi, temel gıda ve hijyen ürünlerinde beklenen zamlar, vatandaşların bütçelerini sıkıca yönetmelerini gerektiriyor. Bu ortamda, vatandaşlar hem zamları hem de indirimleri yakından takip ediyorlar. Bu kapsamda, İste Gelsin marketlerinin Kırmızı İndirimler kampanyası, 84 farklı ürünü cazip fiyatlarla sunarak vatandaşların bu endişelerini bir dereceye kadar hafifletiyor.

Ayçiçek Yağı 75 TL'ye Düştü

İste Gelsin marketlerinde, Ev markasının 2 litrelik ayçiçek yağı şaşırtıcı bir şekilde sadece 75 TL'ye düşmüş durumda. Bu indirim, özellikle ayçiçek yağı stoklamak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat. Kampanya şartlarına göre, en az 150 TL'lik alışveriş yapan müşteriler bu indirimden yararlanabilecek. Ayçiçek yağının yanı sıra, İste Gelsin'in Kırmızı İndirimler kampanyası kapsamında pek çok farklı üründe de indirimler mevcut. Öne çıkan indirimler ve fiyat listesi aşağıdaki gibidir:

İnci dana kuzu kaşarlı köfte 500 gram 135 TL'den 120 TL'ye,

Amasya et ızgara köfte 400 gram 163,90 TL'den 149,90 TL'ye,

Tahsildaroğlu Ezine keçi peyniri 200,50 TL’den 169,90 TL’ye,

Superfresh klasik ton balığı 3 × 75 gram 132,90 TL’den 92 TL’ye,

Miss yağı azaltılmış yoğurt 650 gram 22,25 TL’den 17,75 TL’ye,

Solo peçete 200'lü 70,75 TL’den 32,50 TL’ye,

Vitaminli süt 1 litre 27,50 TL’den 24,50 TL’ye,

Yarım yağlı tost peyniri 1000 gram 179,90 TL'den 143 TL'ye kadar indirimler sunuluyor.

Vatandaşların, temel ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılayabilmeleri için bu tür indirimler büyük önem taşıyor. İste Gelsin marketlerinin Kırmızı İndirimler kampanyası, bu dönemde bütçelerini daha etkili yönetmek isteyenler için cazip bir seçenek haline geliyor. Vatandaşlar, bu tür indirimleri takip ederek bütçelerini daha iyi yönetebilir ve ekonomik zorluklarla başa çıkma konusunda daha etkili olabilirler. Bu kampanyaların detaylarını İste Gelsin marketlerinin web siteleri veya mobil uygulamalarından takip etmek, alışveriş planlaması yaparken faydalı olacaktır. Bu tür fırsatları değerlendirmek, özellikle gıda ve temel ihtiyaç maddelerindeki artan fiyatlar karşısında, vatandaşların bütçelerine katkıda bulunabilir.