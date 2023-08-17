Ayçiçek Yağı Fiyatlarındaki Stok Yaptırtacak Sır Perdesi! 7 Kat Zam Kapıda

Mutfakların ve özellikle de zeytinyağına fiyatlarından ötürü yanına yaklaşamayanların vazgeçilmezi olan Ayçiçek yağı fiyatı geçtiğimiz sene yüzde yüze yakın zamlanmıştı. Ayçiçek yağı fiyatları cepleri yakmaya devam ederken, yeni bir açıklama daha zaten enflasyon ile cebelleşen vatandaşı üzeceğe benziyor. Ukrayna Ayçiçek yağının ana vatanı olarak bilinmektedir. Dünyanın her bölgesine ayçiçek yağı satışı yapan Ukrayna'da mevcut savaş durumu, üretimin azalmasına ve fiyatların da tavan yapmasına mahal vermiştir. Savaş sebebiyle zaten artış gösteren ayçiçek yağı fiyatlarına bir darbe haberi de Edirne'den gelmiş bulunmakta.

Bu sene dünya genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederek en sıcak yaz olarak kayıtlara geçmiş bulunmaktadır. Zaten kış mevsiminde Edirne'de üretimde mevcut hastalığın artması fiyatlara yeni bir kallavi zam getirmiş iken yeni bir zam haberi daha sosyal medyayı sallamış bulunuyor. Mutfakların temel ihtiyacı olan ayçiçek yağı fiyatları tekrardan artacak. Bu durumun tamamen kuraklık ile bağlantısı olduğu uzmanlar tarafından bildirilirken, gidişatın devamı durumunda fiyatlara yeni bir güncelleme geleceği de ön görülüyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ülkemizde ayçiçek üretiminin mekanı olan Tekirdağ'da mevcut kuraklığın devam etmesi halinde ortaya çıkacak olan durumu değerlendirdi. Bayraktar, "Bölgede çok ciddi bir kuraklık var. Çok büyük bir üretim düşmesi var. Muhakkak surette bu bölgedeki çiftçilerimize kuraklık yardımının yapılması lazım" dedi.

Ayçiçek bitkisi üretiminin yüzde 40'ından fazlasının Tekirdağ ve Marmara'da üretildiği biliniyor. Hava sıcaklıkları sebebiyle susuz kalıp, güneş karşısında kuruyan ayçiçek bitkisinin, kıtlığa girileceği konusunda uyarılar devam ediyor. Zaten üretiminin durma noktasında olduğunu açıklayan Bayraktar, bir de üreticinin Tarım Kredi kooperatiflerine borcu olduğunu belirterek, üreticinin maddi yükünü azaltması için zam yolunu seçtiğini açıkladı. Bununla alakalı olarak destek kapsamında değerlenmesi gerekliliğinden bahseden Bayraktar , "Bu borçların muhakkak surette faizsiz olarak ertelenmesi lazım. Bunun dışında yine bizim üreticilerimizin, bu bölge üreticilerinin bizden talebi var. Diyorlar ki sadece ayçiçeğinde değil, buğdayda da verim düşüklüğü var. 'Kuraklıktan buğday ürünümüz de etkilendi, dolayısıyla bu bölge bir afet bölgesi ilan edilmeli' diyorlar. Bu taleplerini de buradan dile getirmiş olalım. Yani bir afet bölgesi ilan edilmesi isteniyor. Ayçiçeği kuraklığı zararının TARSİM (Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş) çerçevesinde olmadığını; Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak girişimde bulunuyoruz. TARSİM' le görüşüyoruz 2024 yılında ayçiçeği zararının TARSİM kapsamına alınmasını bekliyoruz" dedi. Eğer ki bu gidişata dur denilmez ise kış mevsimine kadar ayçiçek yağı fiyatlarının kat be kat artacağı konuşuluyor.