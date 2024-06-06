Ayça Ayşin Turan ve Furkan Andıç yeniden bir araya geliyor

Ayça Ayşin Turan ve Furkan Andıç yıllar sonra yeniden aynı projede buluşuyor. İşte detaylar...

Ayça Ayşin Turan ve Furkan Andıç yeniden bir araya geliyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-06-2024 14:30

Ayça Ayşin Turan'ın yeni projesi hayranları tarafından merakla bekleniyordu. Turan, bu yaz "Gölgede 39 Derece" adlı sinema filminde başrol oynayacak. Bir Film'in yapımını üstlendiği ve Tunç Şahin'in yöneteceği filmi Uygar Şirin kaleme aldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Filmin çekimleri İzmir'de gerçekleştirilecek ve genç kuşağın başarılı jönlerinden Furkan Andıç, Turan'ın partneri olacak. İkilinin 2017 yılında "Meryem" dizisinde de birlikte çalışmış olmaları, hayranlarının heyecanını ikiye katladı. Temmuz ayının ilk haftası sete çıkacak olan filmin Prime Video'da yayınlanması gündemde.

Ayça Ayşin Turan ve Furkan Andıç'ın yeniden bir araya gelmesi, sinemaseverler ve hayranlar arasında büyük bir heyecan yarattı. "Gölgede 39 Derece" filmi şimdiden merakla bekleniyor.

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