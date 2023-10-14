Audi'ye büyük şok! Talep görmeyen o modelin üretimi durduruldu

Audi, Q4 E-tron elektrikli modelinin düşük üretim hedefleri nedeniyle Brüksel'deki fabrikasında işçilerin iş bırakmasının ardından üretimi geçici olarak durdurdu. Ancak, şirket hızlı bir dönüşün sinyallerini veriyor. İşte detaylar:

Audi, Brüksel'deki fabrikasında yaşanan gelişmeleri onayladı. Q4 E-tron'un düşük üretim hedefleri, işçilerin iş bırakmasına yol açtı. Ancak, bu mola şirketin üretim stratejisindeki bir değişikliğin parçası olarak görünüyor.

Audi, Brüksel'deki fabrikasındaki üretimin çarşamba gününden itibaren normale döndüğünü açıkladı. Bu, şirketin sorunlara hızla müdahale ettiğini ve üretime devam etme konusundaki kararlılığını gösteriyor.

Audi, Brüksel'deki fabrikada fazla üretim için son hazırlıklarını tamamlıyor. Yakın zamanda ilk Q4 E-tron'un üretimine başlamayı planlıyorlar. Bu, şirketin elektrikli araçlara olan talebe yanıt verme konusundaki kararlılığını vurguluyor.

Audi'nin bir sözcüsü, "Artan piyasa talebine yanıt olarak Audi Q4 E-tron'un üretimini Zwickau'ya ek olarak Brüksel'de gerçekleştirmeye karar verdik. Bu, Audi'nin talep dalgalanmalarına daha esnek bir şekilde tepki vermesine olanak tanıyacak" dedi. Şirket, bu strateji ile müşteri taleplerine hızlı bir şekilde yanıt verebileceğini gösteriyor.

Ayrıca, Q4 E-tron'un ana üretim yerinin Zwickau olarak kalacağını belirtmek önemlidir. Bu, Audi'nin Almanya'daki üretim merkezine olan bağlılığını yinelemektedir.

Audi, Brüksel'deki üretimin geçici olarak durmasının ardından hızlı bir şekilde toparlanmayı hedefliyor. Q4 E-tron'un talep görmesi ve esnek üretim stratejisi, şirketin elektrikli araç pazarındaki rekabetçiliğini sürdürme çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor. Brüksel'deki fabrikada yaşanan bu olay, otomobil endüstrisindeki dinamikleri yansıtıyor ve Audi'nin bu değişime nasıl uyum sağladığını gösteriyor.

Sorumsuzluk Fabrikada Krize Yol Açtı Audi Çalışanları İş Bıraktı

Brüksel'deki Audi fabrikasının çalışanları, endişe ve belirsizlik nedeniyle iş bırakma eylemine girişti. ACV Metea sendikası temsilcisi Jan Baetens, fabrikada yaşanan sorumsuzlukları eleştirdi ve "Sorumlular ne yaptıklarını bilmiyor gibi" dedi.

Audi'nin Brüksel'deki fabrikasında gerilim artıyor, ve bu sefer işçiler endişeli. Fabrikanın sendika temsilcisi Jan Baetens, De Standaard gazetesine verdiği demeçte, yönetimin işçilere güvence veremediğini ve sonuç olarak üretim hatlarının durduğunu ifade etti. Geçici işten çıkarmaların olmayacağı açıklanmasına rağmen, endişe ve belirsizlik nedeniyle işçiler pazartesi ve salı günleri iş bırakma eylemine başladı.

Haber kaynaklarına göre, Audi'nin Brüksel'deki tesisinde çalışan 3 bin kişi, şirketin Q4 E-tron modeli için üretim beklentilerinin altında olacağını öğrendikten sonra bu adımı atmıştır. Audi, bu tesisini ana şirketi Volkswagen Grubu'nun Almanya'daki elektrikli araç fabrikası olan Zwickau'ya ek bir üretim tesisi olarak kullanmaktadır. Q4 E-tron, Zwickau'da Volkswagen ID3, ID4, ID5 ve Cupra Born gibi MEB platformu kardeşleriyle birlikte üretiliyor.

Bu gelişmeler, fabrikadaki yönetimin işçilere yeterli bilgi ve güvence sağlayamaması nedeniyle ortaya çıkmıştır. Sendika temsilcisi Baetens, "Sorumlular ne yaptıklarını bilmiyor gibi" açıklamasıyla yönetimi eleştirdi ve işçilerin taleplerine duyarsız kaldığını belirtti.

Fabrikadaki iş bırakma eylemi, Brüksel'deki otomobil üretim sektöründe krizin işareti olarak değerlendiriliyor. Audi'nin beklenenden düşük üretim yapacağını açıklaması, çalışanların iş güvencesi endişelerini artırdı. Kriz, fabrikada üretim hattının geçici olarak durmasına ve işçilerin tepkisine yol açtı.

Brüksel'deki Audi fabrikası, Belçika ekonomisi için önemli bir oyuncu ve binlerce işçiye istihdam sağlıyor. Dolayısıyla, fabrikadaki herhangi bir sorun, yerel ekonomiyi de etkileyebilir. Yetkililer, krizin daha fazla büyümeden önce çözülmesi gerektiğine inanıyor.

Gelecek İçin Belirsizlik Devam Ediyor

Şirket yönetimi, krizi çözmek ve işçilerin güvenini yeniden kazanmak için harekete geçmelidir. Endişe ve belirsizlik, çalışanların verimliliğini ve fabrikanın üretimini olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, Brüksel'deki Audi fabrikasının geleceği hala belirsizliğini koruyor. Bu durum, bölgedeki otomobil endüstrisinin kritik bir parçası olarak önemini sürdürüyor.

Brüksel'deki Audi fabrikasındaki iş bırakma eylemi, şirketin ve işçilerin karşı karşıya olduğu zorlukları vurguluyor. Sorumlu tarafların işbirliği yapması ve krizi çözmek için adımlar atması gerekiyor. Aksi takdirde, fabrika ve yerel ekonomi üzerindeki olumsuz etkiler devam edebilir.