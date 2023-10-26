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Audi A3 Ekim ayı fiyat listesi şaşkına çevirdi: Bu paraya Renault alıyorsunuz!

Sıfır otomobil sektöründeki fiyat dalgalanmaları bir süreliğine yerini durağanlığa bıraktı. Bir zamanlar, fiyatlar hızla değişirken, şimdilerde bazı modellerde fiyat sabitlemesi ve hatta cazip indirimler görmekteyiz.

Audi A3 Ekim ayı fiyat listesi şaşkına çevirdi: Bu paraya Renault alıyorsunuz!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 26-10-2023 10:16

Bu avantajlı tekliflerden biri de Audi'nin A3 modeliyle karşımıza çıkıyor. Bu otomobil, premium segmentin kapısını aralayan uygun fiyatlı bir model olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Audi A3, cazip fiyatıyla! "Bu fiyata başka yerde sadece Dacia alırsınız!" demek yerinde olur. Audi A3 Sedan'ın başlangıç modeli, 150 beygir gücünde benzinli motorla ve tam otomatik şanzımanla birlikte geliyor. Bu kombinasyon, hem performans beklentilerini karşılıyor hem de fabrika verilerine göre 100 km'de sadece 5 litre yakıt tüketiyor. Yani, hem güçlü hem de ekonomik.

Ancak Audi A3 sadece sedan modeliyle sınırlı değil. A3 Sportback adını taşıyan hatchback versiyonu da bulunuyor ve bu model sedanla benzer motor özellikleri taşıyor. Şimdi, göz atalım Audi A3 modellerinin güncel fiyatlarına:

  • A3 Sedan 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic: Fiyatı 1.597.015 TL
  • A3 Sedan 35 Turbo FSI 150 hp S line S tronic: Fiyatı 1.971.753 TL
  • S3 Sedan 2.0 Turbo FSI quattro 310 hp S tronic: Fiyatı 3.773.802 TL
  • A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic: Fiyatı 1.511.911 TL
  • A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp S line S tronic: Fiyatı 1.910.733 TL
  • S3 Sportback 2.0 Turbo FSI quattro 310 hp S tronic: Fiyatı 3.695.052 TL

Audi A3 serisi, hem performansı hem de ekonomikliğiyle otomobil severlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Siz de bu cazip fiyatlarla premium bir otomobile sahip olma şansını yakalamak isterseniz, Audi yetkili satıcılarına başvurabilirsiniz.

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