  • 20 HAZİRAN Salı 02:27
  • HV
Gecce Magazin Haberleri

ATM’den para çekip yatıran işlem yapan milyonları ilgilendiriyor: Şifreyi tuşlarken bunu yapan bin pişman olur!

Gün içerisinde bankamatiklerden para çeken kişilerin, dolandırıcıların tuzaklarına düşmemek için dikkatli olmaları büyük önem taşıyor.

ATM’den para çekip yatıran işlem yapan milyonları ilgilendiriyor: Şifreyi tuşlarken bunu yapan bin pişman olur!
Yayın Tarihi : 2023-06-19 11:41

Şifreyi tuşlarken bunu yapan bin pişman olur! ATM’den para çekip yatıran işlem yapan milyonları ilgilendiriyor- Gün içerisinde bankamatiklerden para çeken kişilerin, dolandırıcıların tuzaklarına düşmemek için dikkatli olmaları büyük önem taşıyor. Özellikle kart şifresi tuşlama ve kart sıkışması gibi durumlar, vatandaşları zor durumda bırakabilecek dolandırıcılık yöntemleri arasında yer almaktadır. Bankalar, bu konuda önemli uyarılarda bulunarak vatandaşları bilgilendirmektedir.

Bankaların paylaştığı detaylara göre, öncelikle kart şifresi oluşturulurken kolay tahmin edilebilecek şifrelerden kaçınılması gerekmektedir. Doğum tarihi ve telefon numarası gibi basit ve ardışık numaraların tercih edilmemesi önemli bir noktadır.

Ayrıca, işlem yapılan ATM panelinde her zamankinden farklı bir durum tespit edilirse (cihaz, kamera, delik vb.), hemen banka ile iletişime geçilerek bilgi verilmesi gerekmektedir. Banka veya kredi kartı şifresi belirlenirken, kolay tahmin edilebilecek numaraların seçilmemesi önemli bir güvenlik önlemidir.

Bankaların duyurularında, kart şifresinin banka görevlisi dahil hiç kimseyle paylaşılmaması gerektiği de vurgulanmaktadır. Bu bilginin sadece sahibi tarafından bilinmesi, dolandırıcılık girişimlerine karşı korunma sağlar. En önemli detaylardan biri ise kart şifresinin girilirken dikkatli olunmasıdır. Etrafta bir kamera bulunabileceği ihtimaline karşı, şifrenin tuşlarının üzeri kapatılarak girilmesi tavsiye edilmektedir. Bu şekilde, şifrenin görüntülenmesi engellenerek güvenlik sağlanmış olur.

Dolandırıcılık durumlarıyla karşılaşıldığında ise hemen bankayla iletişime geçilerek bilgi verilmeli ve hesap kapatma gibi önlemler alınmalıdır. Hızlı hareket ederek bankaya bilgi vermek, zararın büyümesini engelleyebilir.

Bu önemli uyarılar, vatandaşların bankamatiklerden para çekerken ve işlem yaparken daha dikkatli olmalarını sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Bilinçli kullanım ve güvenlik önlemlerine uyum sağlanması, dolandırıcılık girişimlerine karşı korunmanın temelidir.

Benzer Haberler
Gece resmi gazetede yayımlandı! Emekliye 15.000 TL ek ödeme verileceği kesinleşti: 2 banka birleşti Gece resmi gazetede yayımlandı! Emekliye 15.000 TL ek ödeme verileceği kesinleşti: 2 banka birleşti
Flaş haber! 2000 sonrası emeklilere intibak yasası geldi mi? İşte maaşlara eklenecek para miktarı Flaş haber! 2000 sonrası emeklilere intibak yasası geldi mi? İşte maaşlara eklenecek para miktarı
EYT'li olamadım diye hayata küsmeyin! 1800-3600 prim günü ile kısmi emeklilik müjdesi geldi! EYT'li olamadım diye hayata küsmeyin! 1800-3600 prim günü ile kısmi emeklilik müjdesi geldi!
İŞKUR KPSS şartsız 602 silahlı silahsız koruma ve güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları açıklandı! En az 20.750 TL maaş var! İŞKUR KPSS şartsız 602 silahlı silahsız koruma ve güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları açıklandı! En az 20.750 TL maaş var!
İş Bankası hesabı olanlara 3 gün içinde başvuru yapması durumunda 130.000 TL ödeme verilecek! İş Bankası hesabı olanlara 3 gün içinde başvuru yapması durumunda 130.000 TL ödeme verilecek!
SGK gece yarısı açıkladı! Kurban bayramı öncesi 40.889 TL'den olmayın! Geri alma hakkınız var! SGK gece yarısı açıkladı! Kurban bayramı öncesi 40.889 TL'den olmayın! Geri alma hakkınız var!
ÇOK OKUNANLAR
Ezgi Mola'dan hamilelik açıklaması: Değişime uğrayınca anlayacağım!
  • 14-06-2023 08:35

Ezgi Mola'dan hamilelik açıklaması: Değişime uğrayınca anlayacağım!

TC kimlik numarasına 18.000 TL ödeme yatacak! Son dakika flaş haber olarak ajanslara düştü!
  • 19-06-2023 09:22

TC kimlik numarasına 18.000 TL ödeme yatacak! Son dakika flaş haber olarak ajanslara düştü!

Kapılarda kuyruklar oluşacak! BİM’de müthiş Pazar indirimleri başladı: 5 litre ayçiçek yağında 85 TL indirim yapıldı
  • 18-06-2023 08:13

Kapılarda kuyruklar oluşacak! BİM’de müthiş Pazar indirimleri başladı: 5 litre ayçiçek yağında 85 TL indirim yapıldı

Alara Elmas’tan ikinci single geliyor
  • 16-06-2023 18:10

Alara Elmas’tan ikinci single geliyor

Yeni asgari ücret zam mı az önce açıklandı! Temmuz zammı için kesin rakam geldi!
  • 16-06-2023 13:31

Yeni asgari ücret zam mı az önce açıklandı! Temmuz zammı için kesin rakam geldi!