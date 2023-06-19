ATM’den para çekip yatıran işlem yapan milyonları ilgilendiriyor: Şifreyi tuşlarken bunu yapan bin pişman olur!

Şifreyi tuşlarken bunu yapan bin pişman olur! ATM’den para çekip yatıran işlem yapan milyonları ilgilendiriyor- Gün içerisinde bankamatiklerden para çeken kişilerin, dolandırıcıların tuzaklarına düşmemek için dikkatli olmaları büyük önem taşıyor. Özellikle kart şifresi tuşlama ve kart sıkışması gibi durumlar, vatandaşları zor durumda bırakabilecek dolandırıcılık yöntemleri arasında yer almaktadır. Bankalar, bu konuda önemli uyarılarda bulunarak vatandaşları bilgilendirmektedir.

Bankaların paylaştığı detaylara göre, öncelikle kart şifresi oluşturulurken kolay tahmin edilebilecek şifrelerden kaçınılması gerekmektedir. Doğum tarihi ve telefon numarası gibi basit ve ardışık numaraların tercih edilmemesi önemli bir noktadır.

Ayrıca, işlem yapılan ATM panelinde her zamankinden farklı bir durum tespit edilirse (cihaz, kamera, delik vb.), hemen banka ile iletişime geçilerek bilgi verilmesi gerekmektedir. Banka veya kredi kartı şifresi belirlenirken, kolay tahmin edilebilecek numaraların seçilmemesi önemli bir güvenlik önlemidir.

Bankaların duyurularında, kart şifresinin banka görevlisi dahil hiç kimseyle paylaşılmaması gerektiği de vurgulanmaktadır. Bu bilginin sadece sahibi tarafından bilinmesi, dolandırıcılık girişimlerine karşı korunma sağlar. En önemli detaylardan biri ise kart şifresinin girilirken dikkatli olunmasıdır. Etrafta bir kamera bulunabileceği ihtimaline karşı, şifrenin tuşlarının üzeri kapatılarak girilmesi tavsiye edilmektedir. Bu şekilde, şifrenin görüntülenmesi engellenerek güvenlik sağlanmış olur.

Dolandırıcılık durumlarıyla karşılaşıldığında ise hemen bankayla iletişime geçilerek bilgi verilmeli ve hesap kapatma gibi önlemler alınmalıdır. Hızlı hareket ederek bankaya bilgi vermek, zararın büyümesini engelleyebilir.

Bu önemli uyarılar, vatandaşların bankamatiklerden para çekerken ve işlem yaparken daha dikkatli olmalarını sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Bilinçli kullanım ve güvenlik önlemlerine uyum sağlanması, dolandırıcılık girişimlerine karşı korunmanın temelidir.