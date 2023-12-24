Ateş Kuşları dizisinden kötü haber! Yayından kaldırıldı

ATV ekranların fenomen dizisi Ateş Kuşları dizisinden kötü haber geldi. Ateş Kuşları dizisi bu hafta yayından kaldırıldı. Ateş Kuşları dizisi yeni bölümü bekleyenlere kötü haber geldi!
Ateş Kuşları bu hafta yayından kaldırıldı!
İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in başrollerinde yer aldığı Ateş Kuşları dizisi yayından bu hafta kaldırıldı.
29 Aralık Ateş Kuşları yeni bölümü yok!
Ateş Kuşları yeni bölümü bekleyenlere kötü haber geldi. Ateş Kuşları dizisi bu hafta yayından kaldırıldı. Ateş Kuşları 29 Aralık neden yok? Ateş Kuşları 29 Aralık cuma akşamı yayınlanmayacak.
Derbi ekrana gelecek!
Ziraat Türkiye kupası yayıncısı olan ATV, 29 Aralık cuma akşamı Fenerbahçe Galatasaray derbisini ekranlara getirecek. Ateş Kuşları yeni bölümü Ocak ayının ikinci haftasında yayınlanacak. Ateş Kuşları dizisi 2 hafta ekranlarda olmayacak.
Dizilerin ocak ayında yayınlanmaması nedeniyle Bozdağ film imzalı Ateş Kuşları dizisi hayranları 2 3 hafta sevilen diziyi ekranlarda göremeyecek.
Ateş Kuşları 36. bölümü bekleyen vatandaşlarında biraz beklemesi gerecek.