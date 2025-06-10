Aslı Bekiroğlu’ndan Arkadaşlarına Sert Sitem! “Geçmiş Olsun Bile Demediler”

Bağırsak ameliyatı sonrası hastanede olan Aslı Bekiroğlu, geçmiş olsun mesajı atmayan arkadaşlarına sert sitem etti!

Aslı Bekiroğlu’ndan Arkadaşlarına Sert Sitem! “Geçmiş Olsun Bile Demediler”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-06-2025 14:32

Aslı Bekiroğlu, geçirdiği zorlu bağırsak ameliyatı sonrası hastanede tedavi görmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çekici paylaşımıyla arkadaşlarına sitem etti.

9 Saatlik Ameliyatın Ardından Hastanede Tedavisi Sürüyor

Geçtiğimiz günlerde bağırsaklarından operasyon geçiren Aslı Bekiroğlu, tam 9 saat süren bir ameliyat atlattı. Şu anda iyileşme sürecinde olan oyuncu, sosyal medyadan sağlık durumu hakkında bilgi verirken bir yandan da arkadaş çevresine göndermede bulundu.

"Geçmiş Olsun Bile Çok Görüldü"

Aslı Bekiroğlu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada duygularını şu sözlerle dile getirdi:
"Bir 'Geçmiş olsun' mesajını bile fazla gören arkadaşlarımı storilerde karşıma çıktıkça takipten çıkıyorum. Sonra darılmaca, gücenmece olmasın."

Bu paylaşım, kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Pek çok takipçisi ünlü oyuncuya destek mesajları gönderdi.

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