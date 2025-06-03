Aslı Bekiroğlu'ndan 9 Saatlik Zorlu Ameliyat: "Yaşıyorum Şükür"

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği zorlu bir dönemi daha geride bıraktı. Mayıs ayında menisküs ameliyatı olan Bekiroğlu, haziran ayına da bağırsak ameliyatıyla başladı. Üstelik bu operasyon tam 9 saat sürdü.

Ünlü Oyuncudan Moral Dolu Paylaşım

Geçtiğimiz günlerde bağırsaklarında yaşadığı sağlık problemi nedeniyle doktorunun önerisiyle bıçak altına yatan Aslı Bekiroğlu, zorlu geçen operasyonun ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. “Yaşıyorum şükür” notuyla hastane yatağından fotoğraf paylaşan oyuncu, takipçilerine sağlık durumunun iyiye gittiğini duyurdu.

Yakın çevresinden edinilen bilgilere göre Bekiroğlu’nun morali yerinde ve tedavi süreci olumlu ilerliyor. Oyuncunun hayranları ise sosyal medyada “Geçmiş olsun” mesajlarıyla destek oldu.

İkinci Ameliyatla Sağlığına Kavuşuyor

Mayıs ayında geçirdiği menisküs ameliyatı sonrası tam iyileşmeden yeni bir sağlık sorunu ile karşı karşıya kalan Aslı Bekiroğlu, bu kez bağırsakları nedeniyle yoğun bir cerrahi sürece girdi. Ancak başarılı geçen 9 saatlik operasyon sonrası, doktorlar sürecin beklendiği gibi ilerlediğini belirtti.