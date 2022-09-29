Aslı Bekiroğlu: Oyunculukta sınırım yok

Aslı Bekiroğlu, önceki gün köpeği ile birlikte Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yakalandı.

"HAYATIMDA AKSİYON YOK"

Magazin muhabirlerini fark edince onlarla sohbet etmeyi ihmal etmeyen güzel oyuncu, "Sabah yürüyüşüne çıktık. Hayatımda çok bir aksiyon yok" dedi.





"OYUNCULUKTA SINIRIM YOK"

Aslı Bekiroğlu, ayrıca, "Kendimi ekranda izlediğimde eleştiririm. Her zaman mükemmel oynayamayız. Oyunculukta sınırım yok. Şans verilirse neden olmasın! Dijital platformda birkaç proje var, görüşme halindeyim. Yakında haberiniz olur" açıklamasını da yaptı.