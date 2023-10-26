Aşka Düşman'ın ilk tanıtımı yayınlandı!

Yapımcılığını Acunmedya’nın üstlendiği, yönetmenliğini Mesude Erarslan’ın yaptığı dizinin senaryosunu Eylem Canpolat ve Ozan Aksungur kaleme alıyor. Başrollerini Nazan Kesal, Buse Meral ve Cem Yiğit Üzümoğlu’nun paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda; Merve Nur Bengi, Esra Ruşan, Ebru Aykaç, Bedia Ener, Barış Aytaç, Bihter Dinçel, Lavinya Ünlüer, Beste Kanar, Pelin Bahsi, Mehmet Çepiç, Jale Yücel, İbrahim Şahin, Mustafa Arhan, Berkan Bulut ve Sermet Yeşil gibi isimler rol alıyor.

Aşka düşman bir anne tarafından yetiştirilen İnci’nin Uygar ile aşkının hikayesinin anlatıldığı “Aşka Düşman”da İnci ve Uygar, Bahriye ve Mahur’a rağmen aşklarını yaşayabilecekler midir? Yoksa bu bir imkansız aşk hikayesi midir?

“Aşka Düşman” yakında TV8.



