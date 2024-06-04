Aşk-ı Memnu'nun Şayeste'si Fatma Karanfil 72 yaşında hayata gözlerini yumdu

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı 'Şayeste' karakteri ile hafızalarda yer edinen Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Karanfil'den acı haber geldi. Bir süredir kanser mücadelesi veren ve 25 Mayıs'ta entübe edilen oyuncu 72 yaşındaydı.

Aşk-ı Memnu'nun Şayeste'si Fatma Karanfil 72 yaşında hayata gözlerini yumdu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-06-2024 10:16

Fatma Karanfil'in vefat haberini menajeri Aslı İslamoğlu sosyal medya hesabından duyurdu:

"Değerli oyuncumuz Fatma Karanfil'i kaybettik


Türk sinema ve tiyatrosunun saygın isimlerinden, çok değerli oyuncumuz Fatma Karanfil'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.
Sanat hayatı boyunca pek çok başarılı projede yer alan ve birçok ödüle layık görülen Fatma Karanfil, yalnızca oyunculuğuyla değil, aynı zamanda zarafeti, çalışkanlığı ve insanlığı ile de örnek alınan bir isimdi.


Bu acı kaybın derin üzüntüsünü yaşarken, Fatma Karanfil'e Allah'tan rahmet diliyor, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Işığı hiç sönmeyecek, kalplerimizde ve sanat dünyasında daima parlayacaktır.


Mekanın cennet olsun, değerli Fatma Karanfil. Tüm Sanat camiasına ve Kamuoyuna duyurulur."

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