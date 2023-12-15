Asgari Ücrette Gündem 17 Bin TL Maaşı Gösteriyor! Hükümetten Beklenmedik Zam Çıkışı!

2024 yılında Türkiye'deki asgari ücretin belirlenmesi için süreç hız kazandı. 25-29 Aralık tarihlerinde netleşecek olan yeni asgari ücret miktarı, ekonomi gündeminin en önemli konularından biri olacak. 2023 Ocak ayında asgari ücretin yüzde 54,7 oranında artarak 8.506 TL'ye ulaşması ve Temmuz'da ekstra yüzde 34 zam alarak 11.402 TL'ye yükselmesi, döviz bazında 482 dolara ulaşarak bir rekora imza attı. Yeni yılda asgari ücretin yanı sıra emekli ve memur maaşları, engelli maaşları, dul-yetim aylıkları, evde bakım destekleri gibi sosyal transfer harcamalarının artışı bekleniyor. 2024 için öngörülen enflasyon tahminleri ve bu tahminlere göre yapılan asgari ücret artış senaryoları ortaya çıktı:

2024 yılı enflasyon tahmini yüzde 36 olduğunda, yeni asgari ücret 15.506 TL olarak hesaplanıyor.

Altı aylık enflasyonun yüzde 37,76 olduğu senaryoda, yeni asgari ücret 15.707 TL olabilir.

Memur maaşlarına yüzde 49,46 zam yapıldığı varsayımında, yeni asgari ücret 17.041 TL'ye ulaşabilir.

Asgari Net Maaş 17 Bin TL Olur mu?

Asgari ücrette net maaşın 17 bin TL olması durumunda pek çok çalışanın alım gücü artacak. Memura da bağlantılı şekilde zam yapılması planlanıyor. Özel sektörde çalışanların da maaşları yükselecek. 2024 yılında asgari ücrete dair çeşitli formüller ortaya atılıyor ancak henüz detaylı bir şekilde açıklama yapılmış değil. Asgari ücret, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından belirleniyor. Bu süreçte, enflasyon oranları ve ekonomik göstergeler önemli bir rol oynuyor. Yeni asgari ücretin hesaplanması, yüzde 40, 45 ve 50 zam formüllerine dayanarak gerçekleşecek. Döviz kuru dikkate alındığında, asgari ücrete yüzde 40 zam yapılması durumunda yeni asgari ücret yaklaşık 550 dolara çıkacak. Eğer yüzde 36'lık en düşük tahmin üzerinden hesaplama yapılırsa, asgari ücret net olarak 15.506,72 TL'ye yani 534 dolara yükselecek.