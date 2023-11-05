Asgari ücretliye tek başvuru ile trink 20.000 TL! ON, Enpara, Türkiye Finans Katılım Bankası...

Bu ihtiyacı gözeten üç büyük banka, asgari ücretli vatandaşlara özel, avantajlı kredi paketleri sunmaya başladı. Bankaların bu son dakika hamlesi, nakit sıkışıklığı çeken ve bütçelerini dengelemeye çalışan bireyler için büyük bir müjde olarak değerlendiriliyor.

Özel Kredi Kampanyalarıyla Nakit Destek:

Asgari ücretli çalışanlara yönelik düzenlenen bu kredi kampanyalarında, maaş bordrosu gösteren kişilere nakit para desteği sunulacak. Açıklanan destek paketlerinde kredi üst limitinin 20 bin TL olarak belirlendiği ve vade süresinin de 36 ay olacağı duyuruldu. Böylece asgari ücretle geçinmeye çalışan vatandaşlarımızın, nakit ihtiyaçlarını uygun şartlarda ve uzun vadelerde karşılayabilmelerine olanak tanınıyor.

Bankaların Sunduğu Kredi Paketleri ve Ödeme Planları:

ON - İhtiyaç Kredisi

Kredi Tutarı: 20.000 TL

Vade: 12 Ay

Faiz Oranı: %3.25

Aylık Taksit: 2.159 TL

Toplam Ödeme: 25.907 TL

Enpara.com - İhtiyaç Kredisi

Kredi Tutarı: 20.000 TL

Vade: 12 Ay

Faiz Oranı: %3.79

Aylık Taksit: 2.247 TL

Toplam Ödeme: 26.967 TL

Türkiye Finans Katılım Bankası - İhtiyaç Kredisi

Kredi Tutarı: 20.000 TL

Vade: 12 Ay

Faiz Oranı: %2.39

Aylık Taksit: 2.022 TL

Toplam Ödeme: 24.369 TL

Bankaların bu kredi paketlerinin detayları, başvuru koşulları ve aylık taksit tutarları ile ilgili daha fazla bilgi almak isteyen asgari ücretliler, ilgili bankaların web sitelerini ziyaret edebilir veya doğrudan şubelerine başvuruda bulunabilirler.

Asgari Ücretliye Finansal Soluk:

Söz konusu kredi kampanyaları, asgari ücretlilerin yaşam standartlarını yükseltmeyi ve ani gelişen finansal ihtiyaçlara çözüm sunmayı hedefliyor. Kolay erişilebilir ve rekabetçi faiz oranları ile dikkat çeken bu paketler, bireylerin finansal planlama yaparken daha geniş bir manevra alanına sahip olmalarını sağlayacak. Asgari ücretlilerin yüzünü güldüren bu gelişme, ekonomik açıdan daha rahat bir nefes alabilmelerine olanak tanıyor.