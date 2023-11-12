Asgari ücretlilere TOGG jesti: Yılbaşından sonra...

Uzmanlar ise yılbaşından sonra otomobil fiyatlarında beklenen düşüşle birlikte asgari ücretlilerin de TOGG sahibi olabileceğini öngörüyor.

İkinci El TOGG Fiyatlarında Düşüş

TOGG piyasaya sürüldüğünde, kura ile satın alınan araçlar için 3 milyon TL üzerinde yüksek fiyatlar isteniyordu. Ancak zaman içinde bu fiyatlar düşmeye başladı ve şu anda ikinci el TOGG fiyatları 1,3 milyon TL seviyelerine kadar geriledi.

Sıfır Otomobillerde İndirimler Devam Ediyor

Sıfır otomobillerde de fiyatlar düşmeye devam ediyor. Farklı markalar, farklı modellerinde 100 bin TL'ye varan indirimler yapıyor. Önümüzdeki dönemde bu indirimlerin daha da artması bekleniyor.

Kredi Faizlerinde Düşüş Beklentisi

Şu anki durumda, ikinci el ve sıfır otomobillerde beklenen talep patlaması yaşanmıyor. Bunun temel nedeni, kredi faizlerinin yüksek olması. Ancak uzmanlar, yılbaşından sonra kredi faizlerinde düşüş beklentisi içinde.

Asgari Ücretlilere Yönelik Umut Verici Gelişmeler

Asgari ücretliler için bir diğer müjdeli haber, asgari ücrette yapılacak büyük zam. Bu zamla birlikte asgari ücretlilerin otomobil alması daha da kolaylaşacak.

TOGG Stoklarının Yenilenmesi

TOGG tarafından verilen bir diğer güzel haber ise stokların yılbaşından itibaren yenilenecek olması. Bu durum, TOGG'a olan erişimi daha da kolaylaştıracak.

Uzmanlar, yılbaşından sonra otomobil fiyatlarındaki düşüşün ve asgari ücrete yapılacak zam ile düşük kredi faizlerinin etkisiyle, asgari ücretlilerin de TOGG sahibi olabileceğini belirtiyor. Bu durum, TOGG'un daha ulaşılabilir bir araç haline gelmesine yol açacak ve Türkiye'deki otomobil piyasasında önemli bir dönüm noktası oluşturacak.