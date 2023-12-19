Asgari Ücreti Ünlü Gazeteci Açıkladı! Kulağına Gelen Bilgiyi Aktardı...

2024 yılının başlamasına kısa bir süre kala Türkiye'de asgari ücret belirleme süreci devam ediyor. Bu konuda Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısında somut bir rakamın konuşulmaması tartışmaları beraberinde getiriyor. Gazeteci Fatih Portakal, bu durumu eleştiren açıklamalarda bulundu.

Fatih Portakal Sosyal Medyadan Asgari Ücreti Duyurdu

Portakal, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda asgari ücretin belirlenmesi sürecindeki belirsizliğe dikkat çekti. Türk-İş yetkilisinin "asgari ücrette rakam konuşulmadı" açıklamasına tepki gösteren Portakal, sürecin formaliteye dönüştüğünü ve asıl kararın iktidar tarafından verileceğini dile getirdi. Kendi tahminini de paylaşan Portakal, yeni asgari ücretin 16.500 ila 16.900 TL arasında olacağını öne sürdü.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar da toplantı sonrası yaptığı açıklamada, rakamın henüz belirlenmediğini ve asgari ücretle çalışan insanların geçinemediğini ifade etti. Ağar, TÜRK-İŞ olarak bir rakam belirtmekten kaçındıklarını, çünkü belirledikleri bir rakamın altına inme şanslarının olmadığını belirtti. Ağar, işveren ve hükümet tarafından bir rakamın belirlenmesini ve ardından bu rakama göre değerlendirme yapacaklarını belirtti. Bu süreç, asgari ücretin ne kadar olacağına dair merak ve beklentileri artırıyor. TÜİK'ten veya işveren tarafından henüz net bir rakam açıklanmamışken, asgari ücretin belirlenmesi süreci, işçiler ve işverenler için önemli bir konu olmaya devam ediyor. Kesin rakamların açıklanmasının ardından, asgari ücretin çalışanlar ve ekonomi üzerindeki etkileri daha net bir şekilde ortaya çıkacak.