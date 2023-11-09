Advert

Asgari ücret zammı için rakam geldi: Yüzde 37.76, yüzde 40, yüzde 45, yüzde 50, yüzde 56.13 artış müjdesi

2024 yılının asgari ücret beklentileri, çalışanlar ve ekonomi uzmanları tarafından yakından takip edilmekte.

Asgari ücret zammı için rakam geldi: Yüzde 37.76, yüzde 40, yüzde 45, yüzde 50, yüzde 56.13 artış müjdesi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 09-11-2023 16:31

Enflasyon oranlarının rekor seviyelere ulaştığı bu dönemde, asgari ücretin belirlenmesi her zamankinden daha önemli bir hale geldi. Bu yazıda, asgari ücretin nasıl hesaplandığını, komisyonun çalışma prensiplerini ve 2024 için öngörülen artış oranlarını inceleyeceğiz.

Asgari Ücretin Belirlenmesi

Asgari ücretin belirlenme süreci ve komisyonun yapısı hakkında bilgi verilir. Komisyonun kimlerden oluştuğu, ne zaman ve nasıl karar alacağı açıklanır.

Enflasyonun Asgari Ücrete Etkisi

 Enflasyonun asgari ücret üzerindeki etkisi ve ekonomik beklentiler irdelenir. Devlet yetkililerinin asgari ücretle ilgili yapmış olduğu açıklamalar ve enflasyon ile mücadeledeki stratejileri özetlenir.

Olası Artış Senaryoları

Yapılan tahminlere göre, asgari ücretin ne kadar artabileceğine dair senaryolar sunulur. Yüzde 37.76, yüzde 40, yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 56.13'lük artış oranlarına göre net, brüt ücretler ve işveren maliyetleri hesaplanır ve karşılaştırılır.

İşverene maliyeti hesaplarken, SGK primleri, işverenin ödediği vergiler ve işveren tarafından sağlanan diğer sosyal haklar gibi faktörler de dikkate alınmalıdır. Önceki yanıtımın doğru olmayan bir hesaplama içerdiğini fark ettim. İşte düzeltilmiş hesaplamalar:

MEVCUT ASGARİ ÜCRET

Net asgari ücret: 11.402,32 TL Brüt asgari ücret: 13.414,50 TL İşverene maliyet: 15.762,04 TL

Şimdi, yüzde artışlarına göre hesaplayalım:

YÜZDE 37.76 ARTARSA Net asgari ücret: 15.684,04 TL Brüt asgari ücret: 18.503,47 TL İşverene maliyet: 21.748,34 TL

YÜZDE 40 ARTARSA Net asgari ücret: 15.963,20 TL Brüt asgari ücret: 18.795,30 TL İşverene maliyet: 22.039,44 TL

YÜZDE 45 ARTARSA Net asgari ücret: 16.541,69 TL Brüt asgari ücret: 19.514,92 TL İşverene maliyet: 22.917,11 TL

YÜZDE 50 ARTARSA Net asgari ücret: 17.121,48 TL Brüt asgari ücret: 20.235,75 TL İşverene maliyet: 23.794,79 TL

YÜZDE 56.13 ARTARSA Net asgari ücret: 17.799,29 TL Brüt asgari ücret: 21.026,37 TL İşverene maliyet: 24.671,46 TL

Bu hesaplamalar, belirtilen yüzde artışlarına göre net asgari ücret, brüt asgari ücret ve işverene maliyetin nasıl değişeceğini göstermektedir. 

 

 

Benzer Haberler
A101 market Samsung, Realme, Redmi ve iPhone 15'i bayilerden daha ucuza satıyor: İşte fiyatı A101 market Samsung, Realme, Redmi ve iPhone 15'i bayilerden daha ucuza satıyor: İşte fiyatı
Eksik primi olan dert etmesin: 1800 günle 5 yıl erken emeklilik TBMM’de karara bağlandı Eksik primi olan dert etmesin: 1800 günle 5 yıl erken emeklilik TBMM’de karara bağlandı
Canlı yayında tacizcisini böyle ifşa etti! İşte o anların görüntüsü Canlı yayında tacizcisini böyle ifşa etti! İşte o anların görüntüsü
SGK girişi 2000 öncesi ve sonrası olanlara mest eden müjde! Erken emeklilik için Meclis sazı eline aldı! SGK girişi 2000 öncesi ve sonrası olanlara mest eden müjde! Erken emeklilik için Meclis sazı eline aldı!
Kuyumcular Odası Başkanı açıkladı! Gram ve çeyrek altın için o tarihte 350 TL'lik artış Kuyumcular Odası Başkanı açıkladı! Gram ve çeyrek altın için o tarihte 350 TL'lik artış
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu! Ek ödeme 15500 TL verilecek! Yalnızca emekliler alacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu! Ek ödeme 15500 TL verilecek! Yalnızca emekliler alacak
ÇOK OKUNANLAR
Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'yı kucakladı sosyal medya yıkıldı
  • 02-11-2023 16:37

Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'yı kucakladı sosyal medya yıkıldı

Yatakta çıplak halde poz! Kocasıyla özel anını paylaştı
  • 07-11-2023 15:21

Yatakta çıplak halde poz! Kocasıyla özel anını paylaştı

Fatih Altaylı o anlara dayanamayıp ağladı!
  • 06-11-2023 11:08

Fatih Altaylı o anlara dayanamayıp ağladı!

  • 06-11-2023 12:36

"Yıldızlar Bana Uzak" dizisinden ilk kareler

Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! Dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesi
  • 03-11-2023 09:05

Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! Dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesi