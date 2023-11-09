Enflasyon oranlarının rekor seviyelere ulaştığı bu dönemde, asgari ücretin belirlenmesi her zamankinden daha önemli bir hale geldi. Bu yazıda, asgari ücretin nasıl hesaplandığını, komisyonun çalışma prensiplerini ve 2024 için öngörülen artış oranlarını inceleyeceğiz.

Asgari Ücretin Belirlenmesi

Asgari ücretin belirlenme süreci ve komisyonun yapısı hakkında bilgi verilir. Komisyonun kimlerden oluştuğu, ne zaman ve nasıl karar alacağı açıklanır.

Enflasyonun Asgari Ücrete Etkisi

Enflasyonun asgari ücret üzerindeki etkisi ve ekonomik beklentiler irdelenir. Devlet yetkililerinin asgari ücretle ilgili yapmış olduğu açıklamalar ve enflasyon ile mücadeledeki stratejileri özetlenir.

Olası Artış Senaryoları

Yapılan tahminlere göre, asgari ücretin ne kadar artabileceğine dair senaryolar sunulur. Yüzde 37.76, yüzde 40, yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 56.13'lük artış oranlarına göre net, brüt ücretler ve işveren maliyetleri hesaplanır ve karşılaştırılır.

İşverene maliyeti hesaplarken, SGK primleri, işverenin ödediği vergiler ve işveren tarafından sağlanan diğer sosyal haklar gibi faktörler de dikkate alınmalıdır. Önceki yanıtımın doğru olmayan bir hesaplama içerdiğini fark ettim. İşte düzeltilmiş hesaplamalar:

MEVCUT ASGARİ ÜCRET

Net asgari ücret: 11.402,32 TL Brüt asgari ücret: 13.414,50 TL İşverene maliyet: 15.762,04 TL

Şimdi, yüzde artışlarına göre hesaplayalım:

YÜZDE 37.76 ARTARSA Net asgari ücret: 15.684,04 TL Brüt asgari ücret: 18.503,47 TL İşverene maliyet: 21.748,34 TL

YÜZDE 40 ARTARSA Net asgari ücret: 15.963,20 TL Brüt asgari ücret: 18.795,30 TL İşverene maliyet: 22.039,44 TL

YÜZDE 45 ARTARSA Net asgari ücret: 16.541,69 TL Brüt asgari ücret: 19.514,92 TL İşverene maliyet: 22.917,11 TL

YÜZDE 50 ARTARSA Net asgari ücret: 17.121,48 TL Brüt asgari ücret: 20.235,75 TL İşverene maliyet: 23.794,79 TL

YÜZDE 56.13 ARTARSA Net asgari ücret: 17.799,29 TL Brüt asgari ücret: 21.026,37 TL İşverene maliyet: 24.671,46 TL

Bu hesaplamalar, belirtilen yüzde artışlarına göre net asgari ücret, brüt asgari ücret ve işverene maliyetin nasıl değişeceğini göstermektedir.