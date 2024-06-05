ASGARİ ÜCRET ZAM AÇIKLANDI! Ne zaman Zam gelecek Cumhurbaşkanı açıkladı!

ASGARİ ÜCRET ZAM AÇIKLANDI! Ne zaman Zam gelecek Cumhurbaşkanı açıkladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-06-2024 20:18

Türkiye, yeni asgari ücretin belirlenmesi sürecinde kritik bir dönemeçte. Hükümet, çalışanları ve işverenleri aynı anda memnun edecek bir zammı gerçekleştirmek amacıyla beş farklı formül üzerinde çalışıyor. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından açıklanan açlık sınırı verileri de dikkate alınarak, asgari ücretin ne kadar artırılacağı konusunda titiz bir değerlendirme yapılıyor. Bu yılki zam kararının temmuz ayında değil, üçüncü çeyrekte, özellikle eylül ayında açıklanması bekleniyor. Bu gecikmenin nedeni ise, enflasyonun baz etkisiyle eylül ayında düşeceği ve zam için uygun bir ekonomik zemin oluşturacağı beklentisi. Son kararı ise Cumhurbaşkanı verecek ve hükümet bu süreçte çeşitli çalışmalar yürütüyor.

Asgari Ücretin Belirlenmesinde Yeni Dönem

Hükümet, asgari ücretin artırılması sürecinde daha önce benzeri görülmemiş bir yaklaşımla beş farklı formül geliştirdi. Bu formüllerin her biri, işçi ve işveren kesimlerinin ihtiyaç ve beklentilerini dengelemeyi amaçlıyor. TÜRK-İŞ'in verileri, Türkiye'deki açlık sınırının belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor ve bu veriler zam oranlarının belirlenmesinde kritik bir etken olarak değerlendiriliyor.

Eylül Ayında Zam Beklentisi

Asgari ücret zammının üçüncü çeyrekte, özellikle eylül ayında gerçekleşmesi planlanıyor. Bu tercihin arkasında yatan ana nedenlerden biri, enflasyonun baz etkisiyle eylül ayında düşmesi ve zam için daha uygun bir ekonomik ortamın oluşmasıdır. Hükümet yetkilileri, enflasyonun düşmesiyle birlikte yapılacak zammın hem işverenleri hem de çalışanları daha memnun edeceğini düşünüyor.

Kararın Cumhurbaşkanı Tarafından Verilmesi

Asgari ücret zammı konusunda nihai kararın Cumhurbaşkanı tarafından verileceği belirtiliyor. Bu süreçte hükümet, ekonomik veriler ve sosyal dinamikler üzerinde kapsamlı çalışmalar yaparak Cumhurbaşkanı'na en uygun seçenekleri sunmayı hedefliyor. Cumhurbaşkanı'nın vereceği kararın, ülkenin ekonomik istikrarı ve sosyal huzuru açısından büyük önem taşıdığı vurgulanıyor.

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