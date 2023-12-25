Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına Yapılacak Zam Açıklandı: İşte Detaylar

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına Yapılacak Zam Açıklandı: İşte Detaylar
YAŞAM
Yayın Tarihi : 25-12-2023 18:04

Türkiye'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında asgari ücret ve emekli maaşlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 2024 yılına yönelik zam oranları ve ekonomik politikalardaki gelişmelerle ilgili detayları paylaştı.

Asgari Ücrete Zam ve Vergi Muafiyeti

Yılmaz, geçen yıl gerçekleşen iki önemli gelişmeye vurgu yaparak, asgari ücretin yüzde 107 arttırıldığını ve vergiden muaf tutulduğunu belirtti. 2024 için yapılacak zammın müzakerelerinin başladığını ifade eden Yılmaz, işletmelerle çalışanlar arasındaki dengeyi korumanın önemine vurgu yaptı. Hedeflerinin çalışanları enflasyona ezdirmemek olduğunu dile getiren Yılmaz, adaletli bir dengeyi sağlamak için çaba gösterdiklerini belirtti.

Emekli ve Memur Maaşlarındaki Artış

Yılmaz, emekli sayısındaki artış oranına değinerek, 2024'te emekli maaşlarına yapılacak zammı ele aldı. Memur emeklilerine yönelik toplu sözleşme gereği alacakları bir fark ve enflasyon farkının bulunduğunu açıklayan Yılmaz, memur ve memur emeklileri için yüzde 50 civarında bir artış öngördüklerini belirtti. Bu artışın, işçi emeklileri için farklı şartlara tabi olacağını ve düşük gelir gruplarını gözeteceklerini ifade etti.

Kira Artışındaki Sınırlama ve Enflasyonla Mücadele

Konuşmasında kira artışındaki yüzde 25'lik sınıra da değinen Yılmaz, bu sınırlamanın enflasyonun yüksek olduğu dönemde kiracıyı korumak amacıyla alındığını belirtti. Ancak, 2024'te enflasyonun makul seviyeye gelmesiyle birlikte bu tedbirin gereksiz hale gelebileceğini dile getirdi. Enflasyonla mücadelede kararlı olduklarını vurgulayan Yılmaz, Türkiye'nin reel ekonomide büyüme başarısını enflasyonu düşürerek sürdürmeyi hedeflediklerini ifade etti. 2024'te enflasyonda düşüş öngören Yılmaz, 2025 ve 2026 için daha olumlu projeksiyonlar sunarak ekonominin istikrarlı bir şekilde ilerleyeceğini belirtti.

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