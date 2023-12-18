Asgari ücret rakamları belli oldu! Kiralar da göz önünde bulunacak!

Türkiye'de milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı, 11 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantı, ekonomik verilerin ve raporların detaylı bir şekilde ele alındığı kritik bir aşamaydı. Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, henüz bir rakam belirlenmediğini ancak kısa sürede bir mutabakata varılmasını beklediklerini vurguladı.

Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı temsilcileri ile birlikte Türkiye İstatistik Kurumu yetkililerinin katılımıyla gerçekleşti. Yapılan sunumlar, 2024 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için önemli verileri içeriyordu. Ramazan Ağar, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, "Rakam belirtilmedi, henüz bir sonuç yok. Kısa sürede mutabakata varılmasını umut ediyoruz. Kira fiyatlarına dikkat etmek önemli" dedi. Ağar, bu hafta içinde komisyonun üçüncü kez toplanacağını bildirdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı, sadece ekonomik verilerin değil, aynı zamanda kira fiyatlarının da gündeme geldiği bir platform oldu. Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar, asgari ücretin belirlenmesinde kira fiyatlarının göz önünde bulundurulmasının önemine vurgu yaptı. Büyük şehirlerde yaşayan asgari ücretli çalışanların, ev kirası, su ve doğalgaz gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı gerçeği, komisyonun dikkate alması gereken bir diğer önemli faktör olarak öne çıktı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, henüz bir rakam belirleme aşamasında olmasına rağmen, Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar'ın ifadesine göre, görüşmelerin hızla devam edeceği ve kısa sürede bir mutabakata varılmasının beklendiği bir süreçte bulunuyor. Özellikle kira fiyatlarına dikkat çekilen toplantıda, asgari ücretin belirlenmesinde hükümetin belirleyici olacağı vurgulandı. Komisyon, işveren ve hükümet arasında olumlu görüşlerin olması durumunda bir mutabakata varabileceği, ancak henüz ortada bir rakam olmadığı belirtildi. Bu çerçevede, asgari ücretle geçinen milyonlarca kişiyi doğrudan ilgilendiren bu süreç, önümüzdeki günlerde yapılacak toplantılarla netlik kazanacak gibi görünüyor.