Asgari Ücret rakamı belli oldu! Ak Partili isim Asgrari Ücretin belli olacağı günü açıkladı

Asgari Ücret rakamı belli oldu. Ak Partili Akbaşoğlu son dakika Asgari Ücret açıklaması geldi. Asgari Ücretin belli olacağı günü açıkladı!

Asgari Ücret rakamı belli oldu! Ak Partili isim Asgrari Ücretin belli olacağı günü açıkladı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 24-12-2023 16:48

7 milyon işçinin merakla beklediği Asgari Ücreti Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu açıkladı. Asgari Ücretin gününü açıklayan Akbaşoğlu sürpriz miktarı da belli etti.

Asgari Ücret tespit komisyonundan çıkacak karar için yeni hafta bekleniyor. AÜTK 3. toplantısı bu hafta yapacak. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı henüz rakam belli etmemişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, ticaret Baknalığı ve TÜİK temsilcileri, ücret tespiti sonunda sona geldi ve raporları hazırladı.

3. toplantının tarihi henüz kesin değil ancak AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu asgari ücretin cuma gününe kadar açıklanabileceğini söyledi.

Akbaşoğlu, asgari ücretin cuma günü açıklanabileceğini dile getirerek, "Asgari ücrette iki görüşme yapıldı. Geçtiğimiz dönemde pandemiden dolayı asgari ücret iki kez belirlendi. Bu süreçte yıllık olarak belirlenecek. 3. görüşme önümüzdeki hafta yapılacak. İşçi ve işveren sendikaları asgari ücreti belirlemede önemli misyonları var. Burada bakanlığımız bir hakem gibi görev yapıyor. Cuma gününe kadar açıklanır diye düşünüyorum. Asgari ücretliyi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz. Biz işverenlerimizi de desteklemek durumundayız. Şu an 500 TL prim desteği veriyoruz." dedi.

Asgari Ücret belli oluyor!

Asgari Ücret şu an için 11.402 lira olarak ödeniyor. 2024 yılında yapılacak Asgari Ücret zammı netleşiyor. Asgari Ücret'e son gelen Ak Parti kulislerine göre %44 zam geleceği düşünülüyor. Asgari Ücret en son olarak 16.418 TL açıklanacağı öğrenildi.

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