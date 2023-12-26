Asgari ücret belli oldu son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi 1000 TL zam geldi

Son dakika peş peşe gelen Asgari Ücret ücretleriyle ilgili bakanlardan açıklamalar geldi. Asgari Ücret belirlenemsiyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesiyle 1000 TL daha zam geldi.

Son dakika Asgari Ücret sürprizi!

Son dakika ASgari Ücretle ilgili kulislere bomba bir haber düştü. Asgari Ücretin açıklanmasına az bir süre kala miktarla ilgili bir sürpriz geldi. Erdoğan'a sunulan Asgari Ücret teklifi son dakika Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesiyle 1000 TL daha zam yapın açıklaması geldi.

Vedat Işıkhan'dan son dakika açıklama!

Asgari Ücretin belli olması açıklamaları sonrası Vedat Işıkhan konuyla ilgili son dakika bir açıklama yaptı. Işıkhan, " Asgari Ücret tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı için henüz karar alınmadı. Bir rakam yok. 3 taraf olarak yan yana geleceğiz, kararı verip açıklayacağız. Asgari ücret toplantısı için henüz karar almış değiliz. Ekipler çalışıyor. İnşallah bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Kulislerde belli oldu: 16.000 TL

Kulislerden gelen bilgiye göre Asgari Ücret fiyatı 16.000 TL olarak açıklanacağı iddia edildi. Ak Partiye yakın gazeteciler son dakika olarak verdiği Asgari Ücret fiyatı 16.000 TL olarak açıklanacak açıklaması yaptı. Aynı gazete son dakika bir sürpriz daha yaptı!

Erdoğan devreye girdi 1000 TL daha artırın!

Son dakika Asgari Ücret'in 16.000 TL anlaşılması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girerek 1000 TL daha artırın, 17.000 TL olsun kulisi paylaşıldı. Erdoğan'ın 17.000 TL haberi Ak Parti'ye yakın kaynaklar tarafından verilmesi buradan daha dönüş olmaz yorumları yapıldı.

Asgari Ücret 17 bin TL oldu haberleri veren gazetelerden sonra ise Vedat Işıkhan açıklama yaparak netleşmediğini duyurdu.