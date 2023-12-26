Asgari ücret belli oldu son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi 1000 TL zam geldi

Son dakika Asgari Ücret belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesiyle 1000 TL daha zam geldi.

Asgari ücret belli oldu son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi 1000 TL zam geldi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 26-12-2023 16:41

Son dakika peş peşe gelen Asgari Ücret ücretleriyle ilgili bakanlardan açıklamalar geldi. Asgari Ücret belirlenemsiyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesiyle 1000 TL daha zam geldi.

Son dakika Asgari Ücret sürprizi!

Son dakika ASgari Ücretle ilgili kulislere bomba bir haber düştü. Asgari Ücretin açıklanmasına az bir süre kala miktarla ilgili bir sürpriz geldi. Erdoğan'a sunulan Asgari Ücret teklifi son dakika Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesiyle 1000 TL daha zam yapın açıklaması geldi.

Vedat Işıkhan'dan son dakika açıklama!

Asgari Ücretin belli olması açıklamaları sonrası Vedat Işıkhan konuyla ilgili son dakika bir açıklama yaptı. Işıkhan, " Asgari Ücret tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı için henüz karar alınmadı. Bir rakam yok. 3 taraf olarak yan yana geleceğiz, kararı verip açıklayacağız. Asgari ücret toplantısı için henüz karar almış değiliz. Ekipler çalışıyor. İnşallah bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Kulislerde belli oldu: 16.000 TL

Kulislerden gelen bilgiye göre Asgari Ücret fiyatı 16.000 TL olarak açıklanacağı iddia edildi. Ak Partiye yakın gazeteciler son dakika olarak verdiği Asgari Ücret fiyatı 16.000 TL olarak açıklanacak açıklaması yaptı. Aynı gazete son dakika bir sürpriz daha yaptı!

Erdoğan devreye girdi 1000 TL daha artırın!

Son dakika Asgari Ücret'in 16.000 TL anlaşılması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girerek 1000 TL daha artırın, 17.000 TL olsun kulisi paylaşıldı. Erdoğan'ın 17.000 TL haberi Ak Parti'ye yakın kaynaklar tarafından verilmesi buradan daha dönüş olmaz yorumları yapıldı.

Asgari Ücret 17 bin TL oldu haberleri veren gazetelerden sonra ise Vedat Işıkhan açıklama yaparak netleşmediğini duyurdu.

Benzer Haberler
Yapı kredi bankası BORÇ kapatma kredisi başlattı! 18 Yaş üzeri 3 gün süreniz kaldı Yapı kredi bankası BORÇ kapatma kredisi başlattı! 18 Yaş üzeri 3 gün süreniz kaldı
Bankadan EYT Emeklisine Zamlı Promosyon! Bankadan EYT Emeklisine Zamlı Promosyon!
Bağkuru Olanlara Düşük Primden Emeklilik Düzenlemesi! Bağkuru Olanlara Düşük Primden Emeklilik Düzenlemesi!
Emekliler 2 Gün Sonra Ödeme Alacak! 5 Milyon Emekli Bekliyor! Emekliler 2 Gün Sonra Ödeme Alacak! 5 Milyon Emekli Bekliyor!
Son dakika: 1.49 faizlerle kredi 3 kamu bankasında başladı Son dakika: 1.49 faizlerle kredi 3 kamu bankasında başladı
Borcu Olana Kapatma Şansını Banka Veriyor! 90 Bin TL'yi Dakikalar İçerisinde Çek! Borcu Olana Kapatma Şansını Banka Veriyor! 90 Bin TL'yi Dakikalar İçerisinde Çek!
ÇOK OKUNANLAR
Özgü Namal'ın bölüm başı ücreti dudak uçuklattı!
  • 19-12-2023 18:31

Özgü Namal'ın bölüm başı ücreti dudak uçuklattı!

Hande Erçel'in Noel pozları tepki çekti
  • 25-12-2023 10:45

Hande Erçel'in Noel pozları tepki çekti

Kızıl Goncalar'da Mert Yazıcıoğlu fırtınası! Sosyal medya onu konuştu!
  • 20-12-2023 12:01

Kızıl Goncalar'da Mert Yazıcıoğlu fırtınası! Sosyal medya onu konuştu!

Zirveyi Kızılcık Şerbeti'ne bırakan Yalı Çapkını'nın akıbeti ne olacak?
  • 25-12-2023 20:18

Zirveyi Kızılcık Şerbeti'ne bırakan Yalı Çapkını'nın akıbeti ne olacak?

Fahriye Evcen kameraların önünde aşka geldi: 'Burak'ı her haliyle seviyorum'
  • 20-12-2023 09:04

Fahriye Evcen kameraların önünde aşka geldi: 'Burak'ı her haliyle seviyorum'