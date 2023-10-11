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Asgari ücret alan milyonlara mahsus TOGG modeli çıkıyor! İşte çıkış tarihi ve fiyatı!

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, 2023 yılının ilk çeyreğinde satışa sunuldu. İlk etapta ön siparişlerin alınmasının ardından teslimatlar başladı. Yaklaşık 20.000 adet TOGG'un yıl sonuna kadar teslim edilmesi planlanıyor. Ancak asgari ücretle çalışanlar için özel bir TOGG modelinin çıkışı planlanıyor.

Asgari ücret alan milyonlara mahsus TOGG modeli çıkıyor! İşte çıkış tarihi ve fiyatı!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 11-10-2023 12:51

TOGG'un temel amacı, gelir seviyesi düşük olan vatandaşlara da uygun fiyatlı bir model araca sahip olma imkanı sunmaktı. Ancak ilk model olan TOGG T10X, fiyatıyla bu amacı tam olarak gerçekleştiremedi. Fiyatı 1.5 milyon TL'ye yaklaşan T10X, belirli bir kesime hitap edebildi. Ancak bu durum ilerleyen dönemde değişecek gibi görünüyor.

Yeni TOGG Modelleri Üzerinde Çalışmalar

TOGG, şu anda yeni modelleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Mevcut SUV modeline ek olarak B SUV, Sedan ve HB (Hatchback) kasalı araçlar geliştiriliyor. Özellikle HB kasa tipi, gelir seviyesi düşük olan kesimi hedef alacak.

Özel TOGG Modeli Özellikleri

Özel TOGG modeli, muhtemelen fiyatına göre donanım seviyesiyle dikkat çekecek. T10X gibi dolu bir araç olması beklenmese de, uygun fiyatlı olması ve asgari ücretli vatandaşların alabilmesi amaçlanıyor. Bu nedenle otomobilin donanım seviyesi, fiyat ve kullanıcı beklentileri göz önünde bulundurularak tasarlanacak.

Menzil Beklentileri

Otomobilin menzili de muhtemelen TOGG T10X'den daha düşük olacaktır. Genel beklenti, bu bütçe dostu modelin yaklaşık 300 km menzile sahip olacağı yönünde. Ancak kesin özellikler otomobilin geliştirilme sürecinde netlik kazanacaktır.

Çıkış Tarihi ve Fiyat Beklentisi

TOGG'un özel modelinin 2028 yılında üretim bandına girmesi bekleniyor. En azından şu ana kadar verilen bilgilere göre, bu tarih hedefleniyor. Otomobilin fiyatıyla ilgili net bilgilere ulaşmak şu an için zor olsa da, güncel parametrelerle 500.000 TL civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu, Türkiye pazarında açık ara en uygun fiyatlı otomobil olacak. Ancak fiyatlar, üretim ve piyasa koşullarına göre değişebilir. Detaylar açıklandıkça kesin bilgilere ulaşmak daha mümkün olacaktır.

TOGG'un asgari ücretli vatandaşlar için özel bir model geliştirmesi, otomobilin daha geniş bir kesim tarafından erişilebilir olmasını hedefliyor. Bu, Türkiye'de otomobil kullanımının yaygınlaştırılması ve ulaşılabilir hale getirilmesi açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

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