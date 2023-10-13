ASELSAN devrede! Yerli ve milli 200 bin dolarlık nano İHA üretiliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından da tercih edilen insansız hava araçları (İHA) arasında yer alan Black Hornet Nano için geliştirme çalışmaları devam ediyor. ABD merkezli Teledyne FLIR şirketi, bu cihazın yeni bir versiyonunu geliştirmekte olup, teknoloji ve savunma dünyasından önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

Black Hornet 4'ün Özellikleri

Küçük ve Hafif: Black Hornet 4, 30 cm'den daha kısa bir boyuta ve yalnızca 70 gram ağırlığında.

Black Hornet 4, 30 cm'den daha kısa bir boyuta ve yalnızca 70 gram ağırlığında. Hızlı Kullanım: Sistem, gerektiğinde 20 saniye gibi kısa bir sürede aktif hale getirilebiliyor.

Sistem, gerektiğinde 20 saniye gibi kısa bir sürede aktif hale getirilebiliyor. Esnek Kullanım: GPS olmadan da kullanılabilirliği ile dikkat çekiyor ve çeşitli operasyonel ortamlarda görev yapabiliyor.

Maksimum Performans, Minimum Boyut

Bu kadar küçük boyutlarına rağmen, üretici firmanın belirttiği üzere, Black Hornet 4, askeri birimlere gelişmiş durumsal farkındalık sağlama kapasitesine sahip. Görevini, düşman hatlarının gerisine sızma kapasitesi ile tamamlayabilen bu İHA, aynı zamanda askeri bilgileri güvenli bir şekilde toplama ve ileme yeteneğine de sahiptir.

Yaklaşık olarak 200 bin dolarlık piyasa değeri ile dikkat çeken Black Hornet Nano İHA’lar, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından da operasyonel olarak kullanılıyor. Küçük boyutları sayesinde düşman radarlarına yakalanmadan görev yapabilen bu İHA’lar, sahadaki askerler için kritik bilgiler sağlayarak operasyonların başarısını artırıyor.

Bu tür teknolojik gelişmeler, sahadaki birimlerin daha bilinçli ve güvenli hareket etmesini sağlar. Dolayısıyla, bu İHA'ların yeni versiyonunun geliştirilmesi ve kullanıma sunulması, askeri operasyonların etkinliğini artıracak, birimlerin bilgi toplama, keşif ve gözetleme kabiliyetlerini genişletecektir.

Her yeni teknolojik gelişme, askeri birimlerin daha güçlü ve daha bilgi sahibi olmasına katkıda bulunuyor. Black Hornet 4 gibi yenilikçi teknolojiler, alanında yeni standartlar oluşturarak, gelecekteki askeri operasyonların daha da verimli ve başarılı olmasına olanak tanıyor.

Gözetim ve Keşif için Yeni Nesil Mini İHA

Black Hornet 4, sahada asker ve güvenlik güçlerine kritik bilgiler sağlama kapasitesine sahip son teknoloji bir insansız hava aracıdır (İHA). Teledyne FLIR tarafından üretilen bu mini helikopter, hem hafif olması hem de ultra-kompakt boyutları ile tanınır ve genellikle askeri sahada istihbarat, gözetleme ve keşif (ISR) misyonları için kullanılır.

Öne Çıkan Özellikleri:

Görsel Görüş Hattı Ötesi (BVLOS) Kabiliyeti : Black Hornet 4, operatörlerin hedefleri görsel görüş hattının ötesinde belirlemelerine olanak tanır, bu da onlara daha güvenli ve etkili bir operasyonel farkındalık sağlar.

Gelişmiş Gündüz Kamerası : Yeni model, düşük ışık koşullarında bile yüksek kaliteli görüntüleme sağlamak üzere yeni bir gündüz kamerası ile donatılmıştır.

Gerçek Zamanlı Etki Değerlendirme: Bu teknoloji, silah sistemlerinin etkilerini gerçek zamanlı olarak değerlendirme ve analiz edebilme olanağı sağlar.

ABD Savunma Bakanlığı ve Norveç Ordusu, Black Hornet 4'ün potansiyel kullanıcıları olarak göze çarpıyor. Türkiye'de ise, güvenlik birimleri zaten Black Hornet teknolojisini aktif bir şekilde kullanmaktadır. Ancak, 200 bin dolarlık birim maliyeti, bütçe üzerindeki potansiyel etkisi ile önemli bir husustur.

Stratejik ve Taktiksel Avantajlar

Black Hornet 4, askeri ve güvenlik birimlerine düşman hattının ötesindeki durum hakkında kritik bilgiler sağlar, bu da hem stratejik planlama hem de sahadaki taktiksel kararlar için değerli olabilir. Özellikle zorlu ve tehlikeli ortamlarda, bu mini İHA, riski minimize ederek ve kullanıcılarına güvenli bir gözetleme kapasitesi sağlayarak kıymetli bir aktif haline gelebilir.

Gelişen teknoloji ile birlikte, Black Hornet ve benzeri İHA’lar, askeri ve sivil güvenlik operasyonlarında giderek daha merkezi bir rol oynamaktadır. Miniaturizasyon ve gelişmiş görüntüleme teknolojileri, bu cihazları hem stratejik hem de taktiksel açıdan değerli kılarak, sahadaki birimler için güçlü ve esnek bir keşif aracı oluşturur. Ancak, bu teknolojilerin etik ve maliyet etkin bir şekilde nasıl ve ne zaman kullanılacağını belirlemek, devam eden bir tartışma konusudur.

Black Hornet 4: Eşsiz Özellikleriyle Öne Çıkan Bir İHA

Yeni Black Hornet modeli, önceki versiyonlarına kıyasla bazı önemli geliştirmelere sahiptir. İnsansız hava araçları teknolojisi günümüzde hızlı bir şekilde gelişmekte olup, bu durum, yeni model Black Hornet 4'ün piyasaya sürülmesiyle de kendini göstermiştir.

Gelişmiş Uçuş Kapasitesi

Gelişmiş Batarya Özellikleri: 30 dakikadan fazla uçuş süresine ve saatte 10 mil (yaklaşık 16 kilometre) maksimum hız kapasitesine sahip.

Engellerden Kaçınma Yeteneği: Yeni model, önceki modellerden daha üstün engelden kaçınma yeteneklerine sahiptir, bu sayede operasyonel alanda daha güvenilir bir performans sergileyebilir.

Yenilikçi Teknolojiler

Düşük İzi: Black Hornet 4, düşman radarlarına karşı neredeyse saptanamaz bir profil sunuyor ve bu sayede tehditleri belirleme kapasitesi sağlıyor.

Yüksek Çözünürlüklü Kamerası: 12 megapiksel kamerası ve yüksek çözünürlüklü termal görüntüleyicisi ile birlikte daha net ve detaylı görseller elde edebilme yeteneği.

Kuvvetli Yapı ve Geniş Operasyonel Menzil

2 Kilometre Operasyonel Menzil: Drone, 2 kilometrelik (yaklaşık 1,2 mil) bir operasyonel menzile sahiptir, bu sayede geniş operasyon alanlarındaki misyonlar için uygundur.

Rüzgar Direnci: Black Hornet 4, 25 knot rüzgara kadar dayanıklılık gösteriyor, bu da onu zorlu hava koşullarında bile kullanılabilir kılıyor.

Black Hornet 4, sahadaki birliklere yüksek kalitede bilgi sağlama kapasitesi ile operasyonel üstünlük kazandırmayı hedefliyor. Gelişmiş görüntüleme, dayanıklılık ve düşük izi ile düşman hatlarını aşma ve kritik bilgileri toplama kapasitesine sahiptir. Bu özelliklerinin yanı sıra, engellerden kaçınma yetenekleri ve geniş operasyonel menzili ile de dikkat çeker. Black Hornet 4, modern savaş alanlarında stratejik ve taktiksel bir avantaj sağlayarak, askeri operasyonların daha etkili ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanıyor.

ASELSAN’ın Mikro ve Nano İHA Çalışmaları

Türkiye'nin savunma sanayii devlerinden biri olan ASELSAN, mikro ve nano insansız hava araçları (İHA) alanındaki çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedir. Şirket, bu alandaki teknolojik gelişmeleri ve taktiksel ihtiyaçları dikkate alarak, yerli ve milli çözümler geliştirmeyi amaçlamaktadır.

ASELSAN’ın Hedefleri ve Çalışmaları

Yerli ve Milli İHA Geliştirme: ASELSAN, Türkiye'nin mikro ve nano insansız hava araçları konusundaki yurt dışı bağımlılığını azaltmayı hedefleyerek, bu alandaki yerli ve milli kapasitesini artırmayı amaçlamaktadır.

Taktiksel ve Stratejik Kullanım: Bu boyuttaki İHA'ların geliştirilmesi, askeri operasyonlarda düşük riskli keşif, gözetleme ve istihbarat toplama gibi taktiksel ve stratejik avantajlar sağlamaktadır.

İleri Teknoloji Çalışmaları: ASELSAN, bu konuda ileri teknoloji çalışmaları ve AR-GE faaliyetleri yürüterek, alanındaki global gelişmeleri yakından takip eder ve bu yönde yatırımlar yapar.

Mikro ve nano İHA'lar, hafiflikleri, sessiz çalışma kapasiteleri ve düşük maliyetleri ile tanınırlar. Böylece:

Düşük Maliyetli Operasyonlar: Maliyet-etkin çözümler ile daha geniş bir kullanım alanı ve operasyonel esneklik sağlarlar.

Riskin Azaltılması: Askeri personelin riskini azaltır ve düşman hattının ötesinde güvenli bir şekilde keşif yapma imkanı sunarlar.

Gizlilik: Küçük boyutları ve sessiz uçuş kapasiteleri ile düşük görünürlük ve gizli operasyonlar için idealdirler.

ASELSAN, bu alandaki gelişmeleri sürdürerek, Türkiye'nin mikro ve nano İHA teknolojilerinde lider bir pozisyona ulaşmasını hedeflemektedir. Yerli üretim kapasitesinin artırılması ve yurtdışı bağımlılığının azaltılması, hem ekonomik hem de stratejik açıdan önemli bir adım olarak görülmektedir. Ayrıca, bu teknolojilerin sivil alandaki uygulamaları da (örn. arama-kurtarma operasyonları, afet yönetimi, vb.) ilerleyen dönemde daha fazla önem kazanabilir ve geniş bir uygulama yelpazesi sunabilir.

ASELSAN, sürdürdüğü bu çalışmalarla, savunma sanayiindeki konumunu daha da güçlendirirken, Türkiye’yi bu alandaki global arenada etkin bir oyuncu yapmayı hedeflemektedir.