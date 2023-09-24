Aşçıların yoğun kıvamlı reçel sırrı ortaya çıktı! Artık sulu reçel yapmaya son

Meyvelerin şekerle buluşup oluşturduğu lezzet şöleni reçel kahvaltı sofralarının olmazsa olmazlarından biri. Hemen her sabah sofralarımıza gelen reçelin en önemli püf noktası ise kıvamı. Ne fazla sulu ne de fazla koyu olması gereken reçelin doğru kıvamını tutturmak aslında çok kolay. İşte aşçıların sır gibi sakladığı o yöntemler.

Reçele Elma Ekleyin

Pektin bitkilerde bulunan ve jel kıvamında doğal bir maddedir. Aşçılar jole veya jel kıvamında ürünler elde etmek için çoğunlukla pektin kullanır. Elma ise bol miktarda pektin içeren bir meyvedir. Reçel kaynatırken bir adet elmayı tencerenize eklediğinizde tam kıvamında bir reçel elde edeceksiniz. Merak etmeyin bir adet elma reçelinizin tadını bozmayacaktır.

Limon Suyu Kıvam Verir

Reçel yaparken limon suyu eklemeyi ihmal etmeyin. Reçeliniz kaynamaya başladığı anda limon suyunu ekleyip altını kısın. Limon suyu eklediğiniz reçeli kıvam alana kadar kısık ateşte kaynatmaya devam edin. Böylelikle reçeliniz istediğiniz kıvama rahatlıkla gelecektir.

Güneşin Sıcaklığından Faydalanın

Kaynattığınız reçel istediğiniz kıvamı almasıysa daha fazla kaynatmak yerine güneşte bekletebilirsiniz. Temiz bir bezle örttüğünüz tencereyi doğrudan güneş ışığına maruz kalacak bir yere koyun. Güneş ışığı reçelinizin ısınmasına ve içindeki suyun buharlaşarak reçelinizin kıvamının yoğunlaşmasına neden olacaktır.

Fırın Güneş Görevi Görebilir

Reçelinizi istediğiniz kıvama bir türlü getiremiyorsanız fırın da güneş ışığının gördüğü görevi görecektir. Güneşte bekletmek gibi bir imkanınız olmadığı durumlarda fırını düşük bir ısıya ayarlayarak reçelin kaynamadan sıcak kalmasını sağlayabilir ve içindeki fazla suyu buharlaştırarak kıvam aldırabilirsiniz.

İyi bir reçel yapmak için kaynama işleminden sonra soğuma işlemini mutlaka oda sıcaklığında gerçekleştirmelisiniz. Kaynama işlemi esnasında reçelin soğudukça kıvamının yoğunlaşacağını da hesaba mutlaka katın. Bu sayede tam kıvamında leziz reçeller yapmanız mümkün.