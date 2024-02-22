Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ barıştı mı?

Geçtiğimiz mayıs ayında 27 yıllık evliliğini tek celsede sonlandıran Arzum Onan'a Mehmet Aslantuğ ile barışma olasılığı soruldu. Onan, cevabında itirafta bulundu.

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ barıştı mı?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-02-2024 14:44

Geçtiğimiz mayıs ayında 27 yıllık evliliğini tek celsede sonlandıran Arzum Onan'a Mehmet Aslantuğ'la tekrar barışma ihtimali soruldu. Onan, cevabında itiraf niteliğinde bir açıklama yaptı.

29 Mayıs'ta anlaşmalı olarak boşanan ve adliyeden el ele çıkan magazin dünyasının örnek çifti olarak gösterilen Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un 27 yıllık evliliklerini sonlandırmalarının ardından sosyal medyadan açıklama yapan Aslantuğ, "Arzum'u ben terk etmedim" ifadelerini kullanmış ve duygularını paylaşmıştı.

Onan'a, tekrar bir araya gelme ihtimalleri olduğu sorulduğunda ise, "Biz Mehmet'le her zaman birbirimizin yanındayız. Can üzerinden bireysel olarak da birbirimizin her daim ihtiyacında, acısında, mutluluğunda her zaman birlikteyiz bu anlamda" şeklinde yanıt verdi.

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