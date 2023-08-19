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Artık herkes otomobil alabilecek! Şaka değil gerçek! Dünyanın en büyük otomobil markası Eylül'de Türkiye’ye geliyor!

Dünyanın en büyük otomobil markası Eylül'de Türkiye’ye geliyor! Artık herkes otomobil alabilecek! Şaka değil gerçek!

Artık herkes otomobil alabilecek! Şaka değil gerçek! Dünyanın en büyük otomobil markası Eylül'de Türkiye’ye geliyor!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 19-08-2023 14:41

Günümüzde, elektrikli otomobillerin hızla yaygınlaşmasıyla birlikte, dünya genelinde en çok tercih edilen markalar arasında bulunan bir markanın Türkiye pazarına giriş yapacağı müjdesi verildi. Elektrikli otomobillerin Türkiye araç piyasasını sarsacak bu yeni dönemde, marka tutkunlarının heyecanı dorukta.

Elektrikli Araçların Yükselen Değeri ve BYD'nin Türkiye Adımı

Elektrikli otomobiller, her geçen gün artan popülaritesiyle araç fiyatlarını da doğrudan etkilemeye devam ediyor. Türkiye'de henüz lüks bir seçenek olan elektrikli araçlar, bu sektördeki gelişmelerle birlikte daha erişilebilir hale gelmeye başlıyor.

Uluslararası bir teknoloji devi olan BYD, geniş ürün yelpazesi ve tercih edilen marka imajıyla tanınıyor. Bu önemli firma, ekonomik fiyatlı elektrikli araçlarıyla Türkiye pazarında da kendine yer bulmaya hazırlanıyor.

BYD: Teknoloji ve Çevrecilikte Lider Bir İsim

1995 yılında şarj edilebilir batarya üreticisi olarak kurulan BYD, uluslararası arenada önemli bir oyuncu haline gelmiştir. Çin, ABD, Kanada, Japonya, Brezilya, Macaristan ve Hindistan gibi 30'dan fazla ülke ve bölgede otomotiv, demiryolu taşımacılığı, yeni enerji ve elektronik sektörlerinde faaliyet gösteren BYD, sürdürülebilir çözümleriyle öne çıkmaktadır.

BYD Auto, 2003 yılında otomotiv sektöründeki varlığını güçlendirmek için kurulmuştur. Sürdürülebilir teknolojileri otomobillere adapte etme ve bu teknolojileri küresel olarak yaygınlaştırma amacı taşıyan BYD Auto, tam elektrikli ve plug-in hibrit araçlar geliştirerek dikkatleri üzerine çekmektedir.

Uzmanlık ve Başarılarla Dolu Bir Geçmiş

Elektrikli araçlar ve bataryalar konusundaki uzmanlıkla tanınan BYD, Çin pazarında 9 yıldır, küresel arenada ise son 2 yıldır en fazla yeni nesil enerjili (elektrikli ve plug-in hibrit) binek araç satışını gerçekleştiren lider bir marka olmuştur. BYD Avrupa, Hollanda merkezli olarak faaliyet göstererek Avrupa'daki varlığını güçlendirmiştir. BYD Türkiye'nin liderliğini ise otomotiv sektöründe deneyimli isimlerden İsmail Ergun üstlenmiştir. İsmail Ergun, BYD'nin Türkiye pazarındaki tüm operasyonlarının başından sorumlu genel müdür olarak görev yapacaktır.

Türkiye'ye Adımını Atacakları Tarih Belli Oldu

BYD'nin Türkiye pazarına girişi için heyecanla beklenen tarih Eylül ayı olarak açıklandı. Bu tarihten itibaren BYD, geniş ürün yelpazesiyle Türkiye'deki tüketicilere çeşitli elektrikli modeller sunmaya başlayacak.

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