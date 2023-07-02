Artık alması hayal oldu! BMW 1 Serisi’ne okkalı zam geldi! İşte BMW 118 Temmuz ayı fiyat listesi!

BMW 1 Serisi’ne okkalı zam geldi! İşte BMW 118 Temmuz ayı fiyat listesi! Artık alması hayal oldu- BMW 1 Serisi, kompakt oranları, akıcı tavan çizgisi ve çarpıcı dinamik çizgileriyle birlikte, ilk bakışta çeviklik ve kullanım keyfi vadeden bir otomobil olarak dikkat çekiyor. Modern ve estetik tasarım dili, otomobili diğerlerinden ayırt etmeyi sağlıyor. Aynı özen, çağdaş bir atmosfere sahip iç mekanda da hissediliyor, misafirlere daha geniş bir alan sunuyor.

Ancak Temmuz ayıyla birlikte BMW 1 Serisi'nde büyük bir fiyat artışı yaşandı. Tam 115 bin TL'lik bir zam uygulanması, otomobil severleri şaşırttı. Bu fiyat artışıyla birlikte BMW 1 Serisi'nin satış fiyatları da yükselmiş oldu.

BMW 1 Serisi, etkileyici tasarımı ve premium kalitesiyle dikkat çekiyor. Verimli dizel ve benzinli motor seçenekleri, son teknoloji şasi teknolojileriyle birleşerek dinamik ve çevik bir sürüş deneyimi sunuyor. Yenilikçi teknolojiler ve sürüş yardımcı sistemleri ise her zaman güvenli ve konforlu bir şekilde istediğiniz yere ulaşmanızı sağlıyor.

BMW 1 Serisi'nin teknik özelliklerine göz attığımızda, 1/dk'da bg cinsinden motor gücünün 116/4000-4000 olduğunu görüyoruz. 0-100 km/sa hızlanma süresi ise 10.1 saniye olarak belirlenmiş. Ortalama yakıt tüketimi ise litre/100 km olarak 4.7 olarak öngörülüyor. Ayrıca, ortalama CO2 emisyonu 123 g/km, silindir hacmi ise 1496 cm3 olarak açıklanmış. Otomobilin maksimum hızı ise saatte 198 km olarak belirlenmiş.

Ancak BMW 1 Serisi'nin Temmuz ayı fiyatlarıyla ilgili yapılan açıklama, otomobil severler arasında hayal kırıklığı yarattı. İşte Temmuz ayı itibarıyla BMW 1 Serisi'nin güncel satış fiyatları: