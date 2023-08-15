Artık ağzımızda tatlanmasın! Toz ve küp şekere okkalı zam yapıldı! Türkşeker kötü haberi verdi!

Toz ve küp şekere okkalı zam yapıldı! Türkşeker kötü haberi verdi! Artık ağzımızda tatlanmasın- Türkiye'de keyifli bir çay saati, sohbetlerin, huzurun ve lezzetin buluştuğu anlardan biridir. Ancak son zamanlarda çayın tadını kaçıran bir gelişme yaşandı: Toz ve küp şekerde yeni bir zam haberi duyuldu. Fakat bu durum, tatlı haberlerin sonu değil! Toz ve küp şekerde yaşanan zam haberi, çayseverlerin gündemine oturdu. Ancak endişelenmeye gerek yok! Bu zam haberine rağmen, çay keyfinizi zedelemeden devam ettirebilmeniz için bazı alternatifler ve çözümler mevcut.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), son üç ay içerisinde şeker fiyatlarında sık sık artış gerçekleştirdi. Mayıs ayının başında KDV hariç kilogram fiyatı 18,50 TL olan toz şekere yüzde 30'luk bir zam geldi. Gıda fiyatlarındaki sık sık artışlar, şeker fiyatlarını da etkiledi ve Türkşeker, Mayıs ayından bu yana toptan şeker satış fiyatlarını tam 9 kez artırdı.

24 TL'ye Yükseldi

8 Mayıs'ta KDV hariç kilogram fiyatını 18,5 TL olarak belirleyen Türkşeker, 14 Ağustos'ta bu fiyatı 24 TL'ye çıkardı. Bu durumda toz şekerin toptan fiyatı sadece son 14 haftada yüzde 29,7 oranında artmış oldu.

Türkşeker, Zamları Farklı Yöntemle Yapıyor

Türkşeker, son dönemde zamları önceki yıllardaki gibi tek seferde değil, haftalar içinde küçük adımlarla uygulamaya başladı. 8 Mayıs'ta 18,5 TL olan KDV hariç toz şeker fiyatı, 16 Mayıs'ta yüzde 1 artarak 18,69 TL'ye yükseldi. 5 Haziran'da yüzde 4,36 oranında artışla 19,50 TL'ye çıkan toz şeker fiyatı, 10 Temmuz'da yüzde 7,7 oranında artarak 21 TL oldu.

Ağustos Ayında da Zam Geldi

Ağustos ayının ilk iki haftasında da Türkşeker, toz şeker fiyatlarına iki ayrı zam uyguladı. İlk olarak, 7 Ağustos'ta yüzde 3,8 artışla toz şekerin fiyatı 23,10 TL'ye yükseldi. Ardından, 14 Ağustos'ta yüzde 3,9 oranında artışla fiyat 24 TL'ye çıktı.

TÜİK Verilerine Göre Artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Temmuz ayında aylık bazda yüzde 7,8 oranında artan şeker fiyatları, Mayıs ayından bu yana toplamda yüzde 8,71 oranında yükselmiş durumda.

Alternatif Tatlandırıcılar İle Keyfinizi Sürdürün

Zam haberi, çayın tadını kaçırmış olabilir, ancak alternatif tatlandırıcılar sayesinde çay keyfinizi aynı lezzette sürdürebilirsiniz. Bal, pekmez veya bitki bazlı tatlandırıcılar çayınıza doğal bir tat ve aroma katabilir. Bu sayede hem tatlı krizinizi atlatmış hem de sağlığınıza dikkat etmiş olursunuz. Zam haberleri her ne kadar moral bozucu olsa da, ekonomik alışkanlıklar edinerek ve fırsatları takip ederek çay keyfinizi sürdürmek mümkün.