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Gecce Magazin Haberleri

Arnavutköy'de lüks restoranın iskelesi çöktü! Çok sayıda kişi denize düştü

İstanbul Arnavutköy’de Danış Restaurant adlı restoranın olduğu iskele çöktü. Müşteriler denize düşerken olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Arnavutköy'de lüks restoranın iskelesi çöktü! Çok sayıda kişi denize düştü
YAŞAM
Yayın Tarihi : 24-12-2022 08:06

Arnavutköy Caddesi'nde lüks bir restoranının iskelesi çöktü. Denize düşen 4 yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Beşiktaş Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün saat 21.00 sıralarında İlçemiz Bebek Arnavutköy Caddesindeki bir restoranda meydana gelen balkon çökmesi nedeniyle, 4 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilmiş olup, alınan ilk bilgilerde hayati tehlikelerinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Çevrede gerekli emniyet tedbirleri alınmış ve konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

 

 

 

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