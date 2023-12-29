Arka Sokaklar'ın Yılbaşı Planına Ünlü Sanatçı Dahil Oluyor!

Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın yılbaşı planı belirlendi. Ünlü sanatçı dizinin yeni bölümüne geliyor.

Arka Sokaklar'ın Yılbaşı Planına Ünlü Sanatçı Dahil Oluyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-12-2023 13:12

Kanal D'nin uzun soluklu ve sevilen dizisi Arka Sokaklar, 657. bölümüyle Perşembe akşamı izleyicilerin karşısına çıktı. Dizi, Özgür Ozan, Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu ve Özlem Çınar gibi başarılı oyuncuların rol aldığı kadrosuyla yıllardır izleyici kitlesini genişletmeyi başarıyor. Yönetimin sürpriz bir kararla dizinin yayın gününü Perşembe akşamına çekmesi, dizi takipçileri için yeni bir deneyim oldu.

Diziye Konuk Oyuncu Geliyor

 657. bölümde, Arka Sokaklar dizisi erken bir yılbaşı kutlaması gerçekleştirdi. Bu özel bölümde, ünlü şarkıcı Kibariye, dizide konuk oyuncu olarak yer aldı. Rıza Baba ve ekibi, Kibariye’nin eşliğinde yeni yıla merhaba derken, dizide heyecanlı anlar yaşandı. Dizide, örgütün hain planları devreye giriyor. Rıza Baba ve ekibi, örgütün bu planlarını ortaya çıkarmak için mücadele ederken, bir şok daha yaşanıyor. Elif’in kaçtığını öğrenen Aylin, bu durum karşısında büyük bir üzüntü yaşar.

Kibariye ile Unutulmaz Bir Gece Yaşanacak

 Kibariye’nin katılımıyla Arka Sokaklar dizisi, unutulmaz bir gece yaşattı. Ünlü şarkıcının performansı ve dizinin sevilen karakterlerinin yeni yıl kutlaması, bölüme ayrı bir renk kattı. Kibariye’nin varlığı, dizinin hayranlarını oldukça mutlu etti ve bu bölüm, Arka Sokaklar'ın unutulmaz bölümleri arasında yerini aldı. Arka Sokaklar dizisi, yeni bölümleriyle de izleyicilerini heyecanlı bir yolculuğa çıkarmaya devam edecek. Yayın gününün Perşembe olarak değişmesi, dizinin takipçileri için yeni bir deneyim sunuyor. Kanal D yönetiminin bu stratejik kararı, dizinin geleceği açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Örgütün planları, Rıza Baba ve ekibinin mücadeleleri, Kibariye'nin sürpriz katılımı gibi unsurlar, dizinin ilerleyen bölümlerinde de izleyicileri ekran başına kilitleyecek gibi görünüyor.

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