Arka Sokaklar Bir Süre Ekranlarda Olmayacak! Sebebini Öğrenince Üzüleceksiniz...

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, yeni sezon öncesi aldığı kararlarla gündeme geldi. Kanal D'de Cuma akşamları milyonları ekran başına toplayan dizi, geçtiğimiz sezon bazı sorunlar nedeniyle bir süre yayınlanmamış, ancak sonrasında yeniden ekranlara dönmüştü. Dizide Özgür Ozan, Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu ve Özlem Çınar gibi deneyimli isimler yer alıyor. Yeni sezon başlangıcında, Arka Sokaklar dizisi hayranlarını üzen bir gelişme yaşandı. Normalde Cuma günleri yayınlanan dizi, bu hafta Perşembe akşamı özel bir bölümle izleyicilerle buluştu. Yılbaşı temalı bu özel bölümde, ünlü sanatçı Kibariye konuk olarak yer aldı.

Arka Sokaklar Dizisi 2 Hafta Yok!

Dizi, yeni yıl tatili döneminde yayınlanmayacak diziler arasına girerek, 2 haftalık bir ara verme kararı aldı. Bu durum, Arka Sokaklar'ın sadık izleyici kitlesini yeni bölümleri beklemeye itti. Dizi, eğer herhangi bir değişiklik olmazsa, Ocak ayının ikinci haftasında tekrar seyircisiyle buluşacak. Buna göre, Arka Sokaklar'ın 658. bölümü, 12 Ocak 2024 tarihinde Kanal D'de ekranlara gelecek. Bu kararla birlikte, Arka Sokaklar'ın hayranları, sevdikleri dizinin yeni bölümlerini biraz daha beklemek zorunda kaldılar. Dizi, yeni sezonunda hangi hikaye ve gelişmelerle izleyicilerin karşısına çıkacak, büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor. Yılların tecrübesiyle seyircisini ekran başına kilitleyen Arka Sokaklar, her sezon olduğu gibi bu sezonda da izleyicilerini sürükleyici bir hikayeyle buluşturmayı hedefliyor. Uzun yıllardır devam eden bu başarılı yapım, yeni bölümleriyle izleyicilerin beklentilerini karşılamayı amaçlıyor.