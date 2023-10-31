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Arda Güler ne zaman, hangi tarihte oynayacak? Net açıklama geldi

Real Madrid'in genç yeteneği Arda Güler, iki sakatlık sonrası sahalara geri dönüş yapmaya hazırlanıyor. İspanyol medyası, oyuncunun dönüş tarihini açıkladı.

Arda Güler ne zaman, hangi tarihte oynayacak? Net açıklama geldi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 31-10-2023 16:20

Fenerbahçe'den sadece 17 yaşında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, kısa sürede tüm futbolseverlerin gözdesi haline geldi. Ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir süre sahalardan uzak kaldı. Son üç haftadır takımla birlikte antrenmanlara katılan Güler, fiziksel olarak eski formuna dönmek için yoğun bir tempoda çalışıyor.

Fiziksel Hazırlık Süreci

Arda Güler, Real Madrid'in deneyimli teknik ekibi ve sağlık personelinin gözetiminde, sezon öncesi kampına benzer bir hazırlık süreci geçiriyor. Oyuncunun fiziksel olarak takım arkadaşlarına yetişmeye çalıştığı biliniyor. Ancak Real Madrid'in Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda'nın fiziksel olarak tam anlamıyla hazır olmadan sahaya sürülmeyeceğini belirtti.

İspanyol Medyasından Arda Güler İddiası

 El Chiringuito TV'nin deneyimli muhabiri Edu Aguirre, Arda Güler'in 8 Kasım'da Braga ile oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında forma giyebileceğini belirtti. Ayrıca, Braga maçından önce Rayo Vallecano ile oynanacak maçta da Arda'nın kadroda olabileceği ifade edildi.

Arda Güler'in sahalara dönüşü, Real Madrid taraftarları için büyük bir heyecan kaynağı. Genç oyuncunun bu dönüşü, takım için de büyük bir moral kaynağı olacak. Ancak, Arda'nın tam anlamıyla hazır olup olmadığı konusunda teknik ekibin vereceği karar merakla bekleniyor.

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