Aralık'ta Emekli Promosyonlarına Zam Geldi! Banka Tek Seferde 9200 TL Ödüyor!

Emeklilere Aralık müjdesi verildi. Özel bankalar arasında en yüksek promosyon ödeyenlerden biri olan QNB Finansbank, önemli detayları sıraladı. Bu zor dönemde emeklilerin ek gelir sağlayabileceği bir fırsat da maaş promosyonları oluyor. QNB Finansbank, 7500 TL'den +10.000 TL'ye kadar maaş alan tüm emeklilere yüksek miktarda ödeme yapacağını duyurdu. İşte o promosyon miktarları...

QNB Finansbank Emekli Promosyon Listesi

3.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara: 4.800 TL

3.500 TL ile 7.500 TL arasında emekli maaşı alanlara: 5.600 TL

7.500 TL ile 10.000 TL arasında emekli maaşı alanlara: 7.200 TL

10.000 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara: 8.000 TL

Alışverişlerde 1200 TL İndirim Uygulanacak

Promosyonlar emeklilere ek gelir sağlama fırsatı sunuyor. QNB Finansbank aynı zamanda emeklilere ek imkanlar sunarak onları müşterisi olmaya davet ediyor. Banka, CardFinans Emekli kredi kartı ile yıllık 1.200 TL tutarında indirim sağlıyor. Bu indirimler, market ve eczane harcamalarında geçerli olup, emeklilerin bütçelerine ek bir destek sunuyor. QNB Finansbank, emeklilere yönelik sunduğu bu kredi kartı için ilk yıl herhangi bir ücret talep etmezken, bir yılın sonunda emeklilerin kredi kartlarında en az 1 adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunması ve bu faturanın düzenli ödenmesi durumunda yıllık ücret alınmayacağını açıklıyor.

Sizler de QNB Finansbank'ın müşterisi olarak fırsatları yakalamak istiyorsanız kısa süre içerisinde şubeye giderek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Emekliler, maaş müşterisi olmaları halinde banka üzerindeki pek çok fırsattan yararlanabilecek. Düşük faizli kredilerden tutun da sadece emeklilere uygun çeşitli teklifler de kampanya kapsamına alınacak. Promosyon ödemesinde miktarı en yüksek tutan bankalar arasında QNB Finansbank'ın bulunduğunu hatırlatalım.