Aralık Ayı Ayçiçek Yağı Fiyatları Duyuruldu! 1,2 ve 5 Litre Ayçiçek Yağı Fiyat Listesi...

Zincir marketten güzel bir haber geldi. Ayçiçek yağı fiyatı düştükçe düştü. 5 litresi kaç TL duyunca şaşıracaksınız.

Aralık Ayı Ayçiçek Yağı Fiyatları Duyuruldu! 1,2 ve 5 Litre Ayçiçek Yağı Fiyat Listesi...
YAŞAM
Yayın Tarihi : 18-12-2023 21:30

Aralık ayında büyük indirim yapıldı. Markette fiyatlar düştü ve ayçiçek yağı oldukça indirimli satılıyor. 2023 yılında artan ayçiçek yağı fiyatları, tüketicileri kampanya ve indirim fırsatlarını takip etmeye yönlendirdi. Bu bağlamda, Carrefour market, ayçiçek yağı alışverişlerinde dikkat çekici bir indirim kampanyası başlattı. "3 al 2 öde" adı altında sunulan bu kampanya, müşterilere ekonomik bir avantaj sunuyor.

Carrefour Ayçiçek Yağı İndirimi Duyuruldu!

Carrefour'un bu indirim kampanyası, 1 litrelik ayçiçek yağı ürünlerinde geçerli olup, fiyatları oldukça cazip hale getiriyor. Kampanya dahilinde, 1 litrelik ayçiçek yağı sadece 28 TL'ye satılıyor. Bu, CarrefourSA'nın yeni yıl öncesinde tüketicilere sunduğu büyük bir fırsat. CarrefourSA marketlerinde ve online satış platformunda geçerli olan bu kampanya kapsamında, tüketiciler 1 litrelik ayçiçek yağını üç adet sepetlerine eklediklerinde sadece iki adedin fiyatını ödüyorlar. Böylece, üç litre ayçiçek yağını toplamda 85 TL'ye almak mümkün. Kampanya, 1 litrelik ayçiçek yağı fiyatlarını 28 TL'ye düşürüyor. CarrefourSA'nın bu indirim kampanyası, özellikle CarrefourSA kart sahiplerine yönelik. Kart sahipleri, Carrefour marketlerinde bu özel fiyat avantajından yararlanabiliyorlar. Yeni yıl zamlarından önce stok yapmak isteyen tüketiciler için oldukça cazip bir seçenek sunan bu kampanya, sınırlı bir süre için geçerli. Uygun fiyatlı ayçiçek yağı arayanların, kampanya bitmeden bu fırsattan yararlanmaları öneriliyor.

Kampanya Ne Zaman Bitecek?

Ayçiçek yağı kampanyasının sona ereceği tarih, market tarafından belirlenecek. Ay sonuna kadar bu fırsatı kaçırmak istemezseniz sizler de market üzerinden alışveriş yapabilirsiniz. Aynı zamanda Carrefoursa'nın internet üzerinden sipariş imkanı da bulunuyor.

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