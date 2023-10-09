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Aracınızda varsa hemen sökün! O araçlar trafikten men tehdidiyle karşı karşıya

İçişleri Bakanlığı, yetkisiz şekilde araçlarına çakar ve siren montajı yapanlara göz açtırmıyor. Bu tür kurallara aykırı davrananlara yönelik ciddi bir mücadele başlatma kararı alan bakanlık, bu konuda yeni ceza oranları belirledi.

Aracınızda varsa hemen sökün! O araçlar trafikten men tehdidiyle karşı karşıya
YAŞAM
Yayın Tarihi : 09-10-2023 16:08

Yetkililer, özellikle son dönemde artan çakar ve siren kullanımı gibi ihlallerle etkili bir mücadele başlatmayı planlıyor. Yapılan yeni düzenlemeye göre, yetkisiz şekilde araçlarına çakar ve siren taktıranların ödemek zorunda kalacakları trafik cezası 1.823 liradan 4.064 liraya yükseltildi. Bu ciddi artışın yanı sıra, bu tür ihlalleri önlemek amacıyla trafik kontrolleri de sıklaştırılacak.

Bu tür uygulamaların trafik güvenliğini tehdit ettiğine inanan İçişleri Bakanlığı, sürücülerin ve vatandaşların can güvenliğini sağlamak adına bu yeni düzenlemeleri hayata geçiriyor. Araç sahipleri ve sürücüler, bu yeni düzenlemeleri yakından takip ederek kurallara uymalı ve cezai yaptırımlarla karşılaşmamalıdır.

Son olarak, yetkililer kurallara uymayanların sadece ceza ödemekle kalmayacağını, aynı zamanda araçlarının trafikten men edileceğini de vurguladı. Bu nedenle sürücülerin bu konuda oldukça dikkatli olmaları gerekiyor.

Çakar ve Siren Kullanan Araçlar Dikkat! Trafikten Men Tehdidi!

Son zamanlarda usulsüz şekilde araçlarına çakar ve siren taktıranlara yönelik önemli bir adım atıldı. Bu tür kurallara aykırı davranan araç sahiplerinin, bu ekipmanları araçlarından söktürmemesi durumunda ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacakları belirtildi.

Yetkililer, bu konudaki hassasiyetlerini dile getirirken, iş adamlarından organize suç örgütü liderlerine kadar geniş bir kitlede usulsüz çakar ve siren kullanımı olduğuna dikkat çekti. Yetkililerin açıklamasına göre; “Özellikle maddi durumu iyi olan kişiler, hatta suç örgütü liderleri gibi kritik pozisyonlardaki bireyler, mevcut trafik cezalarını ödeyerek bu uygulamalarına devam ediyorlar. Ancak yeni yaptırımlarla bu tür kurallara aykırı davranışlara daha ciddi cezaların geleceği ve hatta araçların trafikten men edilme riskinin bulunduğu ifade edildi.”

Bu bağlamda, usulsüz çakar ve siren kullanan araç sahipleri için önümüzdeki dönemde daha sıkı denetimlerin ve daha yüksek cezaların uygulanması bekleniyor. Bu tür usulsüzlüklerin önüne geçmek ve trafikte güvenliği artırmak amacıyla alınan bu kararlar, araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Sürücülerin ve araç sahiplerinin bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeleri ve kurallara uymaları büyük önem taşıyor.

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