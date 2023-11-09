Araç sahipleri dikkat! Benzin ve dizel fiyatlarına okkalı indirim yolda: Brent petrol düşünce...

Özellikle Ekim ayında bir düşüş yaşayan brent petrol fiyatları, sonrasında gerilimlerin artmasıyla tekrar yükselişe geçti. Ancak, Fed'in faiz artırımı sinyalleri fiyatların gerilemesine sebep oldu. Bu durum akaryakıt fiyatlarına yansıyacak mı, merak konusu. Geçen hafta 86 dolar civarında dengelenen brent petrol, yeni haftaya düşüşle başladı ve hafta ortasına kadar düşüşünü sürdürdü. Sonuç olarak, brent petrolün varil fiyatı 79 dolara kadar geriledi. Bu düşüş, son altı ay içindeki fiyat hareketlerine yeni bir boyut kazandırdı.

Akaryakıt fiyatlarına gelince, güncel durum şu şekilde belirlendi:

Benzin fiyatları, üç büyük şehirde şu düzeylerde:

İstanbul Anadolu Yakası: 34.49 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 34.54 TL

Ankara: 35.18 TL

İzmir: 35.29 TL

LPG fiyatları ise şöyle:

İstanbul Anadolu Yakası: 18.13 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 18.60 TL

Ankara: 18.50 TL

İzmir: 18.20 TL

Motorin fiyatlarına bakıldığında:

İstanbul Anadolu Yakası: 38.00 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 38.06 TL

Ankara: 38.64 TL

İzmir: 38.83 TL

Brent petrol varil fiyatının 80 doların altına inmesi, benzin ve motorin litre fiyatlarında indirim beklentisini güçlendirdi. Sektördeki kaynaklar, yakın zamanda yapılması muhtemel bir açıklama ile 1 liranın üzerinde bir indirim olabileceğini öngörüyor.