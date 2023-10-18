Arabuluculuk sistemi işe yaradı! Kira uyuşmazlık davaları yüzde 90 azaldı

Türkiye'de 1 Eylül itibariyle kira uyuşmazlıklarında önemli bir değişiklik yaşandı. Artık ev sahibi-kiracı uyuşmazlıkları mahkemeye gitmeden önce arabuluculuk faaliyeti ile çözülmeye başlandı. Bu yeni uygulama, hem kiracılar hem de ev sahipleri için önemli avantajlar sunuyor.

Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, Türkiye genelinde aylık kira davası sayısında dikkat çekici bir azalma yaşandı. 1 Eylül öncesinde Türkiye'de bir ay içerisinde ortalama 20 bin kira davası görülüyordu. Ancak bu rakam, arabuluculuk sisteminin devreye girmesiyle birlikte hızla düştü ve şu an 3 binin altına indi. Bu, hem mahkemelerin iş yükünü azaltıyor hem de uyuşmazlıkların daha hızlı bir şekilde çözülmesine olanak tanıyor.

Arabuluculuk sisteminin en dikkat çekici başarısı ise anlaşma oranında yaşandı. Yapılan verilere göre, kira anlaşmazlıklarında arabuluculuk sayesinde yüzde 60 seviyesine ulaşıldı. Bu, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların hızlı bir şekilde çözülmesini ve uzun süreli mahkeme süreçlerinden kaçınılmasını sağlıyor.

Arabuluculuk sistemi sadece kira davası sayısını azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda toplam anlaşma rakamlarını da artırıyor. 1 Eylül'den bu yana arabuluculukla sonuçlanan toplam anlaşma sayısı 7 bine yaklaştı. Bu, kiracılar ve ev sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların arabuluculuk sayesinde başarılı bir şekilde çözüldüğünü gösteriyor.

1 Eylül'de yürürlüğe giren arabuluculuk sistemi, kira uyuşmazlıklarının çözümünde önemli bir rol oynuyor. Hem kira davası sayısında yaşanan düşüş hem de yüksek anlaşma oranı, bu sistemin başarısını gösteriyor. Kiracılar ve ev sahipleri, uyuşmazlıklarını hızlı ve etkili bir şekilde çözmek için arabuluculuğun avantajlarından yararlanabilirler.

Kira davaları yüzde 90 azaldı

Türkiye'de kira uyuşmazlıkları artık arabuluculuk sayesinde hızlı ve etkili bir şekilde çözülüyor. Avukat Arabulucu Umut Metin, bu önemli gelişmeyi vurgulayarak, "1 Eylül 2023 tarihinden önce Türkiye'de bir ay içinde ortalama 20 bin kira davası açılıyordu. Ancak arabuluculuk sistemi devreye girdikten sonra son altı haftada açılan dava sayısı sadece 3 bin 15'e düştü. Artık ayda yaklaşık olarak 2 bin dava görülüyor. Kira davalarında yüzde 90'a varan bir azalma yaşandı" dedi.

Arabuluculuk sistemi, Türkiye'deki kira davalarında devrim niteliğinde bir değişiklik yaratmış durumda. Uzmanlar, bu sistemin hızlı ve adil bir çözüm sunmasının, kira uyuşmazlıklarının azalmasında büyük bir rol oynadığına inanıyorlar.

Metin, Türkiye'deki kira davalarının en fazla görüldüğü iki adliye olan İstanbul Çağlayan Adliyesi ve Ankara Adliyesi'nde de kayda değer bir azalışın yaşandığına dikkat çekti. Metin, "Son altı hafta içinde Ankara Adliyesi'nde Ekim ayında açılan kira davası sayısı yaklaşık olarak 250'yi, Çağlayan Adliyesi'nde ise 400'ü geçmiyor. Türkiye'nin en önemli iki adliyesine bakıldığında dava sayılarında büyük bir düşüş gözlemliyoruz" dedi.

Artan arabuluculuk uygulamaları, kira uyuşmazlıklarının hızla çözüldüğü ve mahkemelere başvurunun azaldığı bir dönemi işaret ediyor. Kira davalarının azalması, hem kiracılar hem de mülk sahipleri için olumlu bir gelişmedir. Arabuluculuk sistemi, her iki tarafın da haklarını koruyarak adil bir sonuca ulaşmalarını sağlıyor.

Türkiye'de kira davalarında yaşanan yüzde 90'lık azalma, arabuluculuk sisteminin etkisini gösteriyor. İstanbul ve Ankara'da da dava sayısında ciddi bir düşüş gözlemleniyor. Kira uyuşmazlıklarının hızlı ve adil bir şekilde çözülmesi, Türkiye'deki kira piyasasını olumlu bir şekilde etkiliyor.

Arabuluculuk, Türkiye'de giderek daha fazla insanın tercih ettiği bir yol haline geliyor. Arabuluculuk hizmetleri, son dönemde önemli bir artış yaşadı ve yakın zamanda gerçekleşen gelişmelere göre anlaşma sayıları da büyük ölçüde artış gösterdi.

Arabuluculukta yaklaşık olarak 7 bin anlaşma sağlandı. Arabuluculuk hizmetlerinin popülerliği ve etkisi, toplumun barışı ve anlaşmayı tercih ettiğini gösteriyor. Arabuluculuk, kiracı ve ev sahibi arasındaki kavgaların azalmasına ve sorunların çözülmesine büyük katkı sağlıyor.

Arabuluculuk uzmanlarına göre, arabuluculuk hizmetlerinin etkisiyle kiracı-ev sahibi uyuşmazlıkları büyük ölçüde azaldı. 4 haftada tamamlanan arabuluculuk süreçleri, anlaşmaların hızla gerçekleştiğini gösteriyor. Anlaşma oranlarının ay sonuna kadar daha da artması bekleniyor.

Arabuluculuk uzmanı Metin, şu an yapılan görüşmelerde yakın dönemde birçok anlaşma sağlayacaklarını belirtti. Kiracı ve ev sahibi arasında şiddete dönüşen kavgaların sayılarındaki azalma, arabuluculuk hizmetlerinin etkisini gösteriyor.

Arabuluculuk hizmetlerinin yüksek anlaşma oranları, adliyelerdeki dava yükünün azalmasına da katkı sağlıyor. Hakimler ve avukatlar, adaletin daha iyi sağlandığına inanıyorlar. Metin, "Yıl sonunda arabuluculuk hizmetlerinin toplumsal faydasını daha fazla göreceğiz. Bugüne kadar 7 bin anlaşma yapıldığını düşünürsek, yaklaşık olarak 100 bin kişi arabuluculuk sayesinde kira sorunlarını geride bıraktı. Arabuluculuk, toplumsal olarak birbirini anlayan bir hâl oluşturdu" dedi.

Sonuç olarak, Arabuluculuk hizmetleri Türkiye'de büyük bir talep görüyor ve toplum barışını ve anlaşmayı teşvik ediyor. Kiracı-ev sahibi anlaşmazlıklarının azalması ve adliyelerdeki dava yükünün hafiflemesi, arabuluculuk hizmetlerinin topluma olan olumlu etkilerini gösteriyor.